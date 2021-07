La solution LiDAR 3D de Quanergy a été choisie pour le premier déploiement de ville intelligente V2X en Corée du Sud





Quanergy Systems, Inc., fournisseur leader de capteurs LiDAR à semi-conducteurs basés sur une matrice de phase optique ainsi que de solutions 3D intelligentes pour l'automobile et l'IdO, a annoncé aujourd'hui que sa solution 3D LiDAR avait été choisie pour soutenir le développement d'un système d'Information, de Communication et de Technologie (ICT) à Busan, en Corée du Sud. Le système ICT est une composante clé de la stratégie du gouvernement sud-coréen consistant à bâtir des villes intelligentes fondées sur les données et l'IdO. Busan compte parmi les villes pilotes de cette initiative.

Déployée en collaboration avec son partenaire intégrateur de systèmes de longue date iCent, la solution 3D de Quanergy, composée de son capteur LiDAR MQ-8 associé à son logiciel exclusif de perception QORTEX DTCtm, collecte et analyse les données de trafic, notamment la direction de marche des piétons, leur volume de trafic et le nombre de véhicules en excès de vitesse, permettant ainsi à la plateforme d'analytique de données iSaver d'iCent de déterminer leurs tendances en fonction de l'heure de la journée, du jour de la semaine, etc.

Les données collectées permettent au centre de trafic de la ville intelligente de Busan de mieux comprendre les tendances de trafic, de prédire les risques pour la sécurité, et en fin de compte de développer des politiques de transports qui améliorent la sécurité pour les piétons. Ces informations sont cruciales pour permettre à l'infrastructure ICT d'éclairer des décisions plus intelligentes, fondées sur les données. Par ailleurs, la solution s'intègre aux feux de circulation pour répondre de manière dynamique au trafic, tout en conférant aux conducteurs et aux piétons une visibilité sur des informations de trafic en temps réel grâce à une application sur leurs smartphones. Il s'agit du tout premier système en son genre en Corée du Sud, fournissant des données de trafic pour les équipements V2X (véhicule à tout) et les équipements lumineux.

« La solution LiDAR de Quanergy a permis un niveau de précision et de fiabilité des performances de plus de 95 % dans toutes les conditions d'environnement, de jour comme de nuit », a déclaré Moon, WonSang, PDG d'iCENT. « Grâce à des données plus précises, Busan est parvenue à améliorer l'efficacité de ses politiques de transports. Par ailleurs, la solution LiDAR a présenté un faible coût total de possession, pour des économies de coûts supérieures à 30 %. L'utilisation du LiDAR a également automatisé la collecte des données, éliminant ainsi la nécessité de méthodes manuelles de collecte des données, plus susceptibles d'aboutir à des erreurs. »

En 2020, Quanergy a installé sa solution LiDAR intelligente à Séoul, en Corée du Sud, pour améliorer la sécurité des passages piétons dans les zones scolaires.

Pour en savoir plus sur le projet de ville intelligente de Busan, veuillez consulter notre étude de cas.

À propos de Quanergy Systems, Inc.

La mission de Quanergy Systems consiste à créer des solutions LiDAR intelligentes puissantes et abordables pour les applications automobiles et IdO afin d'améliorer l'expérience et la sécurité des personnes. Quanergy a développé le seul véritable capteur LiDAR CMOS 100 % à semi-conducteurs basé sur la technologie à matrice de phase optique (optical phased array, OPA) pour permettre la production en série de solutions LiDAR 3D à faible coût et très fiables. Grâce aux solutions LiDAR intelligentes de Quanergy, les entreprises peuvent désormais tirer parti d'informations 3D avancées en temps réel pour transformer leurs opérations dans divers secteurs, notamment l'automatisation industrielle, la sécurité physique, les villes intelligentes, les espaces intelligents et bien plus encore. Les solutions Quanergy sont déployées par plus de 350 clients à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.quanergy.com.

À propos d'iCENT

Fondée en février 2000, iCENT Co., Ltd. fournit des solutions technologiques d'information et de communication, principalement pour les plateformes de réseau total, de sécurité et de sûreté (i-Saver). iCENT est une société de services à guichet unique qui a mis au point des produits d'analyse et de gestion de réseau et fournit désormais des services de conseil, de conception, de construction et d'exploitation de réseau. Grâce à des solutions spécialisées pour le mobile et la vidéo, la société fournit une technologie professionnelle centrée sur les principaux fournisseurs de services et les opérateurs SO et MSO en Corée. iCENT a diversifié son portefeuille commercial par le biais de diverses nouvelles activités liées aux réseaux et à l'informatique. iCENT a également étendu ses opportunités commerciales en offrant des systèmes d'intégration basés sur le réseau afin d'accroître la valeur client. Pour plus d'informations, consultez www.icent.co.kr

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

