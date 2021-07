Avis aux médias - Le ministre Blair fera une annonce concernant le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité

Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour une annonce sur les résultats du dernier appel pour le Programme de financement des projets d'infrastructure...

QUÉBEC, le 20 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre...

Les investissements dans les infrastructures locales effectués par les gouvernements du Canada et du Manitoba pendant cette période sans précédent contribueront à stimuler l'économie et à répondre aux besoins de toutes les collectivités, y compris...

Le Programme des parents et des grands-parents (PGP) du Canada est unique au monde. Il donne aux familles la possibilité de se réunir ici et l'occasion de s'épanouir dans ce pays. La réunification des familles joue un rôle important dans...