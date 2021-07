Piper Sandler conseille Falcon Private Holdings lors de la vente d'Aristech à Trinseo





Piper Sandler & Co. groupe Services d'investissement pour les produits chimiques et les matériaux (The Valence Group) a annoncé aujourd'hui avoir conseillé Falcon Private Holdings, LLC, dans le cadre de la vente d'Aristech Surfaces LLC à Trinseo pour 445 millions de dollars en espèces. L'entreprise fera partie du segment Engineered Materials de Trinseo. La clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu cette année, est assujettie aux approbations réglementaires et autres conditions de clôture conventionnelles.

Piper Sandler a agi en tant que conseiller financier exclusif de Falcon pour cette vente.

Falcon Private Holdings, LLC est la branche d'investissement privé de Jamshid Keynejad et Barry Siadat, cofondateurs et directeurs généraux de SK Capital Partners. Falcon offre un capital patient avec un horizon d'investissement flexible.

Aristech est l'un des principaux producteurs mondiaux de feuilles acryliques coulées en continu pour les marchés du bien-être, de l'architecture, du transport et de l'industrie. Les produits d'Aristech sont utilisés pour une variété d'applications, notamment dans la construction de spas, de spas de nage, de comptoirs, de panneaux de signalisation, de produits de bain et de véhicules récréatifs.

Trinseo (NYSE :TSE) est un fournisseur mondial de solutions de matériaux et un fabricant de plastiques, de liants en latex et de caoutchouc synthétique qui s'attache à fournir des produits innovants, durables et créateurs de valeur à ses clients dans un large éventail de marchés finaux, notamment l'automobile, l'électronique grand public, les appareils ménagers, les dispositifs médicaux, l'emballage, les chaussures, la moquette, le papier et le carton, le bâtiment et la construction, et les pneus. En 2020, Trinseo a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 3 milliards USD. Avec l'acquisition en mai 2021 de l'activité PMMA d'Arkema, la société compte 24 sites de production dans le monde et environ 3 500 employés.

À PROPOS DE PIPER SANDLER

Piper Sandler Companies (NYSE : PIPR) est une banque d'investissement, de premier plan, déterminée à aider ses clients à « Réaliser le pouvoir du partenariat » (Realize the Power of Partnership®). Des services de courtage en valeurs mobilières et des services bancaires d'investissement sont offerts : aux États-Unis via Piper Sandler & Co., membre de la SIPC et du NYSE ; au Royaume-Uni via Piper Sandler Ltd., agréée et réglementée par la U.K. Financial Conduct Authority ; et à Hong Kong via Piper Sandler Hong Kong Ltd, agréée et réglementée par la Securities and Futures Commission. Les stratégies de capital-investissement et les services de conseil sur les revenus fixes sont proposés via des filiales enregistrées et distinctes, spécialisées dans le conseil.

