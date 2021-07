Crown Bioscience renforce sa direction commerciale





Crown Bioscience, société du groupe JSR Life Sciences, annonce aujourd'hui la nomination d'Alex Slater au poste de vice-président du développement commercial, Amérique du Nord et Europe. M. Slater aura pour mission d'encadrer la croissance continue de la gamme de services existante de la société, ainsi que de jeter les bases de l'expansion de nouveaux services.

Ce renforcement de la direction de la branche commerciale et de développement stratégique de CrownBio illustre la diversité et la dimension scientifique croissantes de la gamme de produits de l'entreprise, ainsi que la demande pour des solutions sur mesure, tant au niveau des comptes que des territoires. Ce nouveau rôle vient compléter les développements récents de la société au sein des départements marketing, gestion de produits et engagement scientifique, et s'inscrit dans le cadre de l'engagement plus général de la société visant à offrir une expérience client de qualité inégalée dans le secteur.

Interrogé à propos de cette nomination, Mike Prosser, vice-président principal, développement commercial et stratégique, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Alex dans l'équipe, et de pourvoir ainsi un nouveau poste crucial pour CrownBio, actuellement au coeur d'une phase de croissance exaltante. Compte tenu de l'expérience considérable d'Alex en matière de leadership dans le secteur des CRO, allant des phases de découverte au développement de médicaments, son aide nous sera très précieuse à mesure que nous ferons évoluer nos équipes en fonction des opportunités du marché."

Avant de rejoindre CrownBio, M. Slater a travaillé pour Biocellvia, où il occupait un poste de direction dans le développement commercial. Il a également été vice-président mondial pour le développement commercial chez Eurofins, et a occupé plusieurs postes de direction des ventes pour Covance et LabCorp.

"Au cours des entretiens d'embauche, j'ai été frappé par la force de l'équipe de direction de CrownBio, son engagement en matière d'innovation et la valeur accordée à l'expérience de ses clients", a déclaré Alex. "L'équipe en place chargée du développement commercial chez CrownBio est par ailleurs extrêmement motivée et très professionnelle, et j'ai hâte de travailler avec eux en tant que VP du développement commercial et de dynamiser l'expansion future de la société."

À propos de Crown Bioscience

Crown Bioscience, société du groupe JSR Life Sciences, est une entreprise mondiale de services de découverte et développement de médicaments qui fournit des plateformes translationnelles pour faire avancer l'oncologie, l'immuno-oncologie et le traitement des maladies inflammatoires. Grâce à un vaste portefeuille de modèles pertinents et d'outils prédictifs, Crown Bioscience permet à ses clients de proposer des candidats de qualité supérieure.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.CrownBio.com

