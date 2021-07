Andersen Global étend ses activités aux Émirats arabes unis





Andersen Global a conclu un Accord de collaboration avec le cabinet juridique multiservice, IBRAHIM & PARTNERS, aux Émirats arabes unis (EAU), ajoutant ainsi en dimension et en présence aux capacités existantes de l'organisation, via ses cabinets membres et cabinets collaborateurs dans la région.

Possédant des bureaux à Abou Dabi et Dubaï, IBRAHIM & PARTNERS dispose de l'un des meilleurs groupes juridiques de fusion-acquisition dans le pays. Créé en 2018, ce cabinet est conduit par l'associé directeur, Ahmed Ibrahim, qui dirigeait auparavant le groupe juridique de fusions-acquisitions de l'un des plus grands cabinets juridiques des EAU et du Moyen-Orient. Ahmed Ibrahim a également été désigné avocat « Band 1 Capital Markets » par Chambers and Partners en 2021, après avoir remporté le titre d'avocat « Tier 1 Capital Markets » par The Legal 500 en 2018.

Le cabinet a également été régulièrement reconnu par Chambers and Partners, The Legal 500 et l'IFLR1000, le champ de ses compétences d'experts incluant les contentieux, le droit du travail, le domaine bancaire et financier, les capitaux et fonds privés, le pétrole et le gaz, le bâtiment, l'énergie, et la fiscalité. Son équipe Marchés de capitaux figure parmi les plus actives aux Émirats arabes unis, ayant conduit la quasi-totalité des OPI et émissions de droits dans le pays, avec notamment deux émetteurs des Émirats arabes unis cotés à la bourse de Londres.

« Nos clients sont rassurés par notre combinaison alliant connaissances juridiques, dimension commerciale, et connaissance des secteurs d'activité, qui se traduisent par des solutions complètes et innovantes, fournies par notre équipe de professionnels », a déclaré Ahmed Ibrahim. « La collaboration avec Andersen Global nous permet de satisfaire nos clients aux besoins multijuridictionnels, de manière fluide, et positionne notre cabinet en tant qu'organisation de référence, fixant les normes en matière de solutions sur mesure, de premier ordre, aux Émirats arabes unis. »

« IBRAHIM & PARTNERS rivalise avec des cabinets juridiques parmi les plus importants de la région, et son offre de services nous permettra de continuer à fournir à notre clientèle un vaste ensemble de solutions indépendantes et intégrées », a ajouté pour sa part Mark Vorsatz, président d'Andersen Global, et PDG d'Andersen. « Sa présence régionale et sa spécialisation transfrontalière renforcent notre plateforme existante, à l'heure où cette région continue d'émerger en tant que marché mondial clé. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 8 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d'une présence sur plus de 280 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

