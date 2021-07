Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement à Montréal





MONTRÉAL, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante en matière de logement à Montréal.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones et député de Ville-Marie--Le Sud-Ouest--Île-des-Soeurs au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) pour l'annonce.

Date : 21 juillet 2021



Heure : 13 h 00 HAE



Endroit : 757, rue des Seigneurs

Montréal (Québec)

(dans le Parc de l'autre côté de la rue)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

