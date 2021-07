Hiro Capital dirige un investissement de 10 millions de dollars dans les créateurs de Portal Knights et leur prochain RPG Sandbox multijoueurs Keen Games





Keen Games utilisera les 10 millions de dollars de Hiro et de Tencent pour élargir les possibilités de développement des jeux et publier leur titre, successeur spirituel de Portal Knights. Portal Knights s'est vendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires.

Keen Games sera équipé pour conserver son indépendance créative et éditoriale et recrute actuellement des candidats pour plusieurs postes. Les personnes intéressées peuvent envoyer leur CV à l'adresse suivante, jobs@keengames.com.

« Nous sommes très heureux d'investir dans une équipe aussi exceptionnelle. Dès les premiers instants où nous avons joué avec leur prototype de jeu, nous avons su qu'ils étaient de nouveau en voie de mettre la foudre en bouteille et de miser sur le succès de Portal Knights », a déclaré Cherry Freeman, partenaire cofondateur de Hiro Capital.

Le studio crée le successeur spirituel de Portal Knights auquel des millions de fans ont joué.

L'équipe de Keen est dirigée par Jan Joeckel, Pete Walentin, Antony Christoulakis, Jonas Drinnenberg, Dennis Ranke et Julien Koenen. Tous sont des professionnels confirmés avec plus de 30 ans à leur actif dans l'industrie du jeu.

Un RPG d'action sandbox multijoueur en monde ouvert.

Multiplateforme sur PC et console.

L'investissement de Hiro et Tencent permet à Keen de s'autoéditer.

Keen a développé son propre moteur par voxels pour créer un monde ouvert vivant et entièrement interactif.

Lancement prévu pour 2023.

Il s'agit du 16e investissement de Hiro Capital et de la 8e intégration à un studio : Twin Suns, Polyarc, Double Loop, Snowprint Studios, Flavourworks, Lightfox et FRVR.

« Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée d'écrire un tout nouveau chapitre pour Keen Games en développant notre prochain titre et en assurant la transition vers un studio d'autoédition », a déclaré Jan Joeckel, CEO de Keen Games. « Nous avons trouvé en Hiro et Tencent deux partenaires très solides qui cadrent parfaitement avec notre vision ayant pour objectif de faire passer le studio à l'étape supérieure ».

À propos de Keen Games

Keen Games est l'un des principaux développeurs indépendants de jeux vidéo en Allemagne. L'entreprise, basée à Francfort, est dirigée par des professionnels confirmés du développement de jeux, ayant développé des jeux avec succès pendant plus de 30 ans.

À propos de Hiro Capital

Hiro Capital est un fonds de capital-risque technologique londonien et luxembourgeois qui investit dans les jeux, la technologie du métaverse, les sports extrêmes et le fitness numérique.

À propos de Tencent

Tencent (00700.HK) est une société technologique qui investit fortement dans les talents et l'innovation technologique et fait activement la promotion du développement de l'Internet industriel. Fondée en Chine en 1998, elle est inscrite au tableau principal de cotes de la Bourse de Hong Kong.

