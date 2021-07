NAV CANADA annonce le départ à la retraite du vice-président et chef de la direction financière





OTTAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - NAV CANADA annonce aujourd'hui qu'Alexander (Sandy) N. Struthers prendra sa retraite le 31 décembre 2021.

Sandy s'est joint à NAV CANADA en novembre 2016 à titre de chef de la direction financière de la Société. Il avait pour responsabilité de fournir une orientation et un leadership de direction au groupe des Finances, et de gérer les finances de la Société, y compris l'émission de titres d'emprunt sur les marchés publics à l'appui des projets d'immobilisations et de fonctionnement de NAV CANADA.

« Je tiens à remercier Sandy pour son service hors pair en tant que chef de la direction financière de la Société au cours des cinq dernières années », déclare Raymond Bohn, président et chef de la direction de NAV CANADA.

Plus récemment, pendant la pandémie de COVID-19, Sandy a réussi à établir une base financière solide pour permettre à la Société de traverser la période financière la plus difficile de son histoire.

« Le Conseil d'administration, le Comité exécutif de gestion et tous les employés lui souhaitent leurs meilleurs voeux à l'occasion de cette retraite bien méritée », ajoute M. Bohn.

NAV CANADA annoncera son successeur à une date ultérieure.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

SOURCE NAV CANADA

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 16:00 et diffusé par :