Flax Sleep devient Flax Home et vous présente sa nouvelle collection « Homecoming ». Sa mission : procurer luxe quotidien et confort exceptionnel

VANCOUVER, BC, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Entourez-vous de lin et vous ne verrez plus jamais la vie de la même façon!

Flax Home, anciennement Flax Sleep, est ravie de dévoiler l'expansion de sa marque en tant que destination de choix pour des articles d'intérieur en lin pur, sélectionnés avec soin et allant au-delà de la chambre à coucher.

Inspirée par le succès de sa collection phare « Sleep », Flax Home a élargi sa gamme de produits, qui comprend maintenant des serviettes, des peignoirs, des sacs et des accessoires de cuisine. Cette évolution très attendue est la concrétisation de l'objectif à long terme de la marque, soit le désir d'intégrer le lin ultradoux et ultrarespirant à la vie quotidienne. Elle coïncide également avec les plans d'expansion de l'entreprise aux États-Unis et sa vision globale de la mondialisation de l'utilisation du lin.

La nouvelle collection « Homecoming » est disponible en ligne dès maintenant et est offerte dans les parfaites teintes estivales de Souci et de Sauge. Inspirée par le désir de faire entrer l'extérieur dans la maison, elle rend hommage aux couleurs de la première collection de la marque et leur donne une nouvelle vie. La collection « Homecoming » comprend, dans les tons de souci et de sauge, les très populaires ensembles de couette, ensembles de draps et édredons anciens, ainsi que les nouveaux peignoirs plus longs, offerts en Nuage et en Gris anthracite.

« Cette expansion de la marque arrive à point nommé puisque les gens sont en train de revoir la signification de l'expression "se sentir chez soi" dans leurs espaces de vie, a dit Vivian McCormick, cofondatrice de l'entreprise. Nos maisons représentent maintenant beaucoup plus que l'endroit où nous dormons; elles sont devenues nos sanctuaires, loin du monde extérieur. Nous voulons que notre marque tienne sa promesse de confort, de qualité et de luxe accessible dans n'importe quel espace. »

Flax Home a été lancée en 2017 comme activité secondaire de ses cofondatrices Anna Heyd, Oana Papuc et Vivian McCormick, trois amies partageant une passion pour le lin et les bonnes nuits de sommeil. Aujourd'hui, l'entreprise est devenue une destination de premier plan pour le meilleur linge de maison d'origine éthique et fabriqué de manière durable. L'avenir s'annonce radieux pour Flax Home, qui prévoit de lancer une nouvelle collection pour bébé au cours des mois à venir et d'ouvrir sa toute première salle d'exposition à Vancouver d'ici la fin de 2021.

L'évolution de la marque Flax Home n'a pas modifié les valeurs fondamentales de l'entreprise, qui est plus que jamais attachée à la durabilité, à la fabrication éthique et aux pratiques de travail équitables. Presque tous les produits Flax Home sont certifiés Oeko-Tex, et comme la production du lin nécessite jusqu'à 20 fois moins d'eau et d'énergie que celle du coton, rien n'est gaspillé.

En tant qu'entreprise détenue et dirigée par des femmes, Flax Home est fière de continuer à soutenir Atira Women's Resource Society, un organisme sans but lucratif qui offre aux femmes et aux enfants victimes de violence un logement sûr et positif. Reconnaissant qu'un foyer sûr est un privilège pour beaucoup de femmes et d'enfants, l'initiative A Safe Place To Sleep de Flax Home comprend le don de produits retournés, d'une partie des bénéfices de toutes les ventes et les recettes d'une collection spéciale Atira destinée à soutenir les programmes de l'organisme. En outre, Flax Home continue de s'associer à des fabricants de vêtements de Vancouver pour récupérer le tissu nonutilisé et le recycler dans la fabrication de divers produits profitant à des personnes réelles.

PDS : Les prix de la collection « Homecoming » et de tous les produits Flax Home varient entre 32 $ et 570 $ CA.

Flax Home est votre destination pour la literie, les serviettes et les articles de maison ultradoux et ultrarespirants fabriqués à partir de lin pur. Lauréate d'un Prix de Postes Canada pour l'innovation en cybercommerce en 2019 dans la catégorie « Meilleure jeune cyberentreprise », Flax Home est une entreprise de vente en ligne directe aux consommateurs dont la croissance a été multipliée par six en moins de trois ans. Cofondée à Vancouver par trois amies - Anna Heyd, Oana Papuc et Vivian McCormick - Flax Home s'est donné pour mission de vous procurer luxe quotidien et confort exceptionnel, et ce, dans toutes les pièces de votre maison. En 2021, Flax Home procédera au lancement de ses produits aux États-Unis et sur les marchés internationaux afin que le confort du lin pur soit connu et apprécié au-delà de ses racines canadiennes.

