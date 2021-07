Northleaf Infrastructure Capital Partners III lève plus de 1,4 milliard de dollars américains à la clôture finale





Northleaf Capital Partners (Northleaf) a annoncé aujourd'hui la clôture finale de Northleaf Infrastructure Capital Partners III (NICP III), son troisième fonds commun d'infrastructure, levant plus de 1,4 milliard de dollars américains d'engagements en capital et dépassant l'objectif initial de 1,25 milliard de dollars américains. Le programme d'investissements en infrastructure de Northleaf met l'accent sur des investissements directs à long terme dans des actifs du marché intermédiaire des pays de l'OCDE. Il offre ainsi aux investisseurs des flux de trésorerie stables et cohérents provenant d'actifs qui fournissent des services essentiels.

La levée de fonds d'infrastructure de Northleaf a attiré des engagements en capital d'un grand nombre de commanditaires institutionnels du monde entier, notamment des investisseurs nouveaux et existants, comprenant des fonds de pension publics et privés, des fonds souverains, des compagnies d'assurance, des fonds de dotation, des consultants, des institutions financières et des family offices.

« Cette levée de fonds représente une étape importante pour notre programme d'investissements en infrastructure. Cela représente une avancée significative dans les objectifs de levée de fonds internationaux de Northleaf, car nous avons attiré des investisseurs d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie », déclare Stuart Waugh, associé directeur de Northleaf. « Nous tenons à remercier l'ensemble de nos investisseurs existants et nouveaux pour leur soutien et leur confiance dans notre équipe, nos performances antérieures et notre stratégie d'investissement sur le marché intermédiaire. »

NICP III a déjà réalisé cinq investissements, dont l'acquisition récemment annoncée de la société britannique Quickline Communications. « Nous nous réjouissons de voir un certain nombre d'opportunités prometteuses en développement pour NICP III et nous voyons une forte dynamique dans notre pipeline de transactions », déclare Jamie Storrow, directeur général et coresponsable infrastructure chez Northleaf. « Notre équipe en place continue de travailler avec succès sur la recherche, l'exécution et l'administration d'investissements stratégiques, dans le but d'offrir une valeur relative à nos investisseurs. »

La clôture finale de NICP III s'appuie sur une année solide de croissance soutenue sur l'ensemble de la plateforme mondiale de marchés privés de Northleaf. La société a récemment annoncé la clôture définitive de son deuxième fonds de crédit privé mondial à capital fixe et d'un compte connexe géré séparément, levant ainsi plus de 900 millions de dollars américains afin d'investir dans des prêts consentis à des entreprises internationales du marché intermédiaire. Grâce à de récentes levées de fonds dans les trois domaines stratégiques clés des marchés privés (infrastructure, crédit privé et capital-investissement), Northleaf a désormais levé plus de 17 milliards de dollars américains d'engagements en capital et exerce ses activités auprès de plus de 150 investisseurs institutionnels à travers le monde. Northleaf lève actuellement des capitaux pour ses fonds mondiaux de placement privés de nouvelle génération et pour certains de ses fonds de crédit privés.

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est un fonds mondial d'investissement privé qui gère plus de 17 milliards de dollars américains d'engagements en capital-investissement, crédit privé et infrastructure pour le compte de régimes de retraite publics, d'entreprises et multiemployeurs, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de family offices. L'équipe de 150 personnes de Northleaf, répartie entre Toronto, Chicago, Londres, Melbourne, Menlo Park, Montréal et New York, est exclusivement orientée sourcing, évaluation et gestion d'investissements sur les marchés privés à l'échelle mondiale. Le portefeuille de Northleaf comprend plus de 400 investissements actifs dans 40 pays, tout particulièrement les entreprises et les actifs du marché intermédiaire. Pour de plus amples renseignements sur Northleaf, merci de vous rendre sur le site www.northleafcapital.com.

