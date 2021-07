Pandémie de la COVID-19 - Le ministère du Conseil exécutif rend publics les rapports de recherche et évaluation en lien avec les communications gouvernementales





QUÉBEC, le 20 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Les campagnes sociétales ayant pour objectif un changement de comportement demandent normalement des efforts communicationnels soutenus sur plusieurs années. Dans le cadre d'une pandémie, les changements de comportement doivent être immédiats, c'est pourquoi le gouvernement s'est adjoint une firme de recherche et d'évaluation pour suivre en continu l'évolution de la situation. Cette façon de procéder fait partie des bonnes pratiques en matière de communication et le gouvernement procède ainsi depuis de nombreuses années pour le déploiement de toute campagne sociétale d'envergure. Le ministère du Conseil exécutif rend publics les rapports de recherche et évaluation en lien avec les communications gouvernementales sur la pandémie de la COVID-19.

Objectifs de la démarche

Les données recueillies pendant la pandémie permettent d'ajuster les stratégies de communication les plus pertinentes et efficaces, et de peaufiner les messages selon la réaction et l'adhésion de la population. De plus, la notion de confiance envers la gestion effectuée par le gouvernement ou envers certains intervenants est une composante importante à la préparation des actions de relations de presse. La portée des messages et l'adhésion sont notamment liées à la confiance et à la satisfaction de la population envers les personnes ou les organisations qui portent les messages. Le niveau de confiance quant aux personnes qui annoncent ces décisions a donc son importance en pareille situation.

Par ailleurs, la campagne de communication liée à la COVID-19, qui est toujours en cours, continue d'être évaluée régulièrement, soit au terme de la diffusion de chacune des phases. Les futurs rapports de recherche et d'évaluation seront diffusés sur cette page Web gouvernementale de quebec.ca

