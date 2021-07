Le gouvernement du Canada annonce que le projet de réservoir hors cours d'eau de Springbank ira de l'avant





CALGARY, AB, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Les bris d'infrastructures attribuables aux catastrophes naturelles et aux phénomènes météorologiques extrêmes peuvent entraîner des menaces pour la santé et la sécurité, des interruptions de services essentiels, d'importantes perturbations de l'activité économique et des coûts élevés de rétablissement et de remplacement. Le gouvernement du Canada effectue d'importants investissements pour construire, remettre en état et renforcer les infrastructures publiques essentielles susceptibles d'être touchées par ces risques.

D'un océan à l'autre, un nombre croissant de collectivités canadiennes subissent d'importantes catastrophes météorologiques déclenchées par les changements climatiques. Ces événements, dont la fréquence et l'impact augmentent, constituent une menace sérieuse pour les collectivités canadiennes.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé que le projet de réservoir hors cours d'eau de Springbank irait de l'avant. Ce projet, financé dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), permettra de protéger les résidents contre les inondations et d'aider les collectivités locales à s'adapter aux changements climatiques. Naheed Nenshi, maire de la Ville de Calgary, était également présent lors de l'annonce.

Le projet consiste à construire un réservoir de stockage hors cours d'eau dans le comté de Rocky View afin de détourner les eaux de crue à fort débit de la rivière Elbow vers un réservoir jusqu'à ce que la pointe de crue soit passée. Le réservoir aidera à protéger des milliers d'Albertains, ainsi que les maisons, les écoles et les entreprises locales, contre les futures inondations.

En mars 2019, le gouvernement du Canada a engagé un financement fédéral de 168,5 millions pour ce projet. Avant que la construction ne puisse commencer, il était essentiel qu'une évaluation environnementale approfondie et scientifique soit effectuée, que les groupes autochtones soient consultés et que des conditions juridiquement contraignantes soient établies afin de protéger l'environnement. L'évaluation environnementale et l'entente de contribution ayant été signées, le projet peut maintenant aller de l'avant.

Dans le budget de 2021, on a alloué au FAAC un montant supplémentaire de 1,375 milliard de dollars dans le but de soutenir des projets visant notamment des mesures d'atténuation des feux de forêt, des travaux de remise en état des systèmes de collecte des eaux pluviales et la restauration de terres humides et de rivages. Dans le cadre du FAAC, le gouvernement du Canada s'assure que les collectivités canadiennes sont mieux en mesure de résister aux dommages causés par les changements climatiques et les événements météorologiques extrêmes, c'est pourquoi la ministre McKenna a lancé aujourd'hui le prochain appel de demandes de financement aux termes du FAAC. Ces investissements contribuent à assurer la sécurité des Canadiens, à protéger les entreprises locales et à favoriser des économies locales fortes.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à verser des fonds aux collectivités au moment où elles en ont le plus besoin, de manière à obtenir un triple avantage : faire croître notre économie et créer des emplois, lutter contre les changements climatiques, et bâtir un pays plus résilient et inclusif pour tous les Canadiens.

Citations

« Il est devenu encore plus important de s'adapter à l'intensification des phénomènes météorologiques liés aux changements climatiques depuis que nous avons annoncé, en 2019, notre investissement de 168,5 millions de dollars pour le projet. C'est pourquoi je suis heureux que le projet de réservoir hors cours d'eau de Springbank soit un peu plus près de devenir une réalité. Ensemble, nous pouvons bâtir un pays résilient et inclusif, tout en faisant croître notre économie et en créant de bons emplois pour les Canadiens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le réservoir hors cours d'eau de Springbank offre une énorme protection à notre ville. Il s'agit d'un investissement dans la sûreté et la sécurité des Calgariens. Il témoigne d'un engagement envers nos citoyens et protège le coeur de notre ville, protégeant ainsi le moteur économique du Canada pour les années à venir. »

Naheed K. Nenshi, maire de Calgary

Faits en bref

Le FAAC, lancé en 2018, est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à construire les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles telles que les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses. Dans le budget de 2021, on a alloué un montant supplémentaire de 1,375 milliard de dollars sur 12 ans au FAAC.

un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à construire les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles telles que les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses. Dans le budget de 2021, on a alloué un montant supplémentaire de 1,375 milliard de dollars sur 12 ans au FAAC. Pour connaître les dates limites pour la soumission de demandes, veuillez consulter la page Web sur le processus de présentation des demandes du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Les demandeurs admissibles comprennent notamment les provinces et les territoires, les administrations municipales et régionales, les groupes autochtones, y compris les conseils de bande, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, les organismes à but lucratif ainsi que les établissements d'enseignement postsecondaire canadiens publics ou à but non lucratif qui s'associent à un autre bénéficiaire admissible.

Le FAAC fait partie du plan Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques.

du gouvernement fédéral, qui prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques. À ce jour, on a annoncé plus de 1,9 milliard de dollars dans le cadre du FAAC pour 69 projets d'infrastructure de grande envergure qui aideront à protéger les collectivités de tout le pays contre les menaces des changements climatiques.

Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, plus de 3 milliards de dollars sont disponibles pour offrir aux provinces et aux territoires une plus grande souplesse pour financer des projets à court terme qui sont prêts à démarrer, par exemple des projets visant des parcs, des sentiers, des ponts piétonniers, des pistes cyclables, des voies multifonctionnelles, ainsi que l'atténuation et l'adaptation en matière de catastrophes, ce qui comprend les infrastructures naturelles et la plantation d'arbres.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Infrastructure Canada a approuvé plus de 3 600 projets, représentant plus de 9,9 milliards de dollars d'investissements fédéraux dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Investir dans la résilience des collectivités face à la COVID-19

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Investir dans le Canada : Plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Cartes des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 14:54 et diffusé par :