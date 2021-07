Kavalan remporte trois trophées à l'ISC et à l'IWSC





Kavalan est nommé producteur de l'année par l'ISC et reçoit un trophée de l'IWSC

TAIPEI, 20 juillet 2021 /CNW/ - Kavalan a remporté le trophée du producteur mondial de whisky de l'année lors de l'International Sprits Challenge (ISC) pour la deuxième année consécutive.

Avec ce prix prestigieux, le premier distillateur taïwanais a déjà remporté trois trophées dans le cadre des concours de l'ISC et de l'International Wine & Spirits Competition (IWSC) de 2021.

Kavalan a obtenu les prix suivants pour 2021 :

Trophée du producteur mondial de whisky de l'année de l'ISC

Trophée du centre des visiteurs de la distillerie de la catégorie des prix du tourisme relatif aux spiritueux de l'ISC

Trophée mondial du whisky de l'IWSC

Kavalan a fait une entrée fracassante dès le premier tour de l'International Wine and Spirits Competition (IWSC) de 2021, remportant le trophée mondial du whisky - pour la cinquième fois - pour son whisky single malt Kavalan Podium. La distillerie taïwanaise a récolté 7 des 8 médailles d'or avec mention exceptionnelle décernées par les juges de l'IWSC tout au long du concours.

Le whisky Podium, qui est vieilli dans une combinaison de fûts de chêne d'Amérique neufs et de fûts remplis plusieurs fois, a été décrit par les juges en ces termes :

« Le bouquet est marqué par des notes de chêne ainsi que des arômes de grains de café torréfiés, de chèvrefeuille et de rose. Le goût épicé et chargé s'ouvre sur un éventail de fruits des bois. Il est vif et plein, se terminant par un soupçon de gruau sucré et de muscade. Podium est habilement équilibré. »

Les prix du tourisme relatif aux spiritueux de l'ISC récompensent l'innovation et l'excellence parmi les distilleries du monde entier. Kavalan a reçu le trophée du centre des visiteurs de la distillerie.

Voici certains commentaires des juges :

Le centre des visiteurs est spacieux et moderne. Les commentaires des visiteurs de la distillerie sont positifs et l'organisation du centre est remarquable. Cependant, il est très grand et comporte des rangées de bancs pour la dégustation, ce qui en fait un endroit beaucoup plus commercial qu'intime.

J'ai été frappé par l'entrée, car en plus de l'entrée typique du musée et du centre des visiteurs, Kavalan disposait d'une zone de dégustation gratuite, d'une installation artistique, d'un camion de crème glacée au whisky, d'un bar, d'un café et bien d'autres encore. Des explications sont fournies sur le terroir de la région et l'histoire de Kavalan. Le nombre de visiteurs est impressionnant, ce qui témoigne de la qualité de l'offre de la distillerie. Excellent travail!

Le centre d'accueil des visiteurs est bien plus qu'une simple activité après la visite : il s'agit d'une attraction majeure en soi, avec le Garden Bar et le Garden Hall, ses salles de mélange pour la dégustation et la fabrication amatrice ainsi que son café.

Le chef de la direction, M. Lee, a déclaré avoir félicité les membres de son équipe et leur avoir demandé de poursuivre leur excellent travail. « Nous voulons continuer à offrir des produits de qualité à nos clients et critiques du monde entier », a déclaré M. Lee.

Liste des prix de l'IWSC pour 2021

Trophée

Trophée mondial du whisky de l'IWSC

Au total, Kavalan a remporté 15 des 28 médailles d'or et médailles d'or avec mention exceptionnelle décernées dans la catégorie des whiskies mondiaux.

Médailles d'or avec mention exceptionnelle

98 Kavalan Podium, whisky single malt

98 Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength, whisky single malt

98 Kavalan Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength, whisky single malt

98 Kavalan Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength, whisky single malt

98 Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength, whisky single malt

98 Kavalan Artist Series : Paul Chiang - Puncheon Single Cask Strength, whisky single malt

98 Kavalan Artist Series : Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength, whisky single malt

Médailles d'or

96 Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask, whisky single malt

96 Kavalan Artist Series : Paul Chiang - French Wine Cask Single Cask Strength, whisky single malt

95 Kavalan Concertmaster Port Cask Finish, whisky single malt

95 Kavalan Distillery Select No. 2, whisky single malt

95 Kavalan Oloroso Sherry Oak, whisky single malt

95 Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength, whisky single malt

95 Kavalan Solist Port Single Cask Strength, whisky single malt

95 Kavalan Artist Series : Paul Chiang - Peated Malt Single Cask Strength, whisky single malt

Liste des prix de l'ISC pour 2021

Trophées

Trophée du producteur mondial de whisky de l'année de l'ISC

Trophée du centre des visiteurs de la distillerie de la catégorie des prix du tourisme relatif aux spiritueux de l'ISC

Médailles d'or

Kavalan Classic, whisky single malt

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish, whisky single malt

Kavalan Distillery Select No. 2, whisky single malt

King Car Conductor, whisky single malt

King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured, whisky single malt

Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured, whisky single malt

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured, whisky single malt

Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask Single Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Madeira Single Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Vinho Barrique Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Solist Port Single Cask Strength, whisky single malt

Kavalan Artists Series : Paul Chiang - Virgin Oak Single Cask Strength, whisky single malt

À propos de la distillerie Kavalan

La distillerie Kavalan, établie dans le comté de Yilan, est à l'avant-garde de l'art du whisky single malt à Taïwan depuis 2005. Notre whisky, qui est vieilli dans une humidité et une chaleur intenses, provient des eaux de fonte du mont Xueshan et est mis en valeur par les brises de la mer et de la montagne. Tous ces éléments s'harmonisent pour créer la signature crémeuse de Kavalan. Notre distillerie, dont l'appellation est tirée de l'ancien nom du comté de Yilan, est appuyée par près de 40 ans d'expérience de la fabrication de boissons acquise par sa société mère, King Car Group. Nous avons récolté plus de 550 médailles d'or ou mentions plus prestigieuses dans le cadre de concours où la concurrence est parmi les plus vives de l'industrie. Consultez le www.kavalanwhisky.com

