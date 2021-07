Sintavia développe une technologie d'impression de cuivre exclusive





Sintavia, LLC, un concepteur et imprimeur 3D de composants de vol et de lancement de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui le développement d'une technologie d'impression exclusive pour GRCop-42, l'alliage de cuivre de prédilection utilisé par la NASA et par des entreprises de vol spatial privées pour les assemblages de chambre de poussée de moteur de fusée. La nouvelle technologie, qui combine un ensemble de paramètres et un traitement thermique post-traitement exclusifs, a été développée sur une imprimante EOS GmbH M400-4 et produit des composants GRCop-42 d'une densité minimum de 99,94 %, d'une résistance à la traction de 28,3 ksi, d'une limite d'élasticité minimum de 52,7 ksi, et d'une élongation minimum de 32,4 %. Qui plus est, la technologie évite l'utilisation d'un pressage isostatique à chaud dans les étapes de post-traitement, réduisant ainsi le temps, la complexité et les coûts de production.

« L'annonce faite aujourd'hui correspond à la première fois que nous divulguons publiquement les initiatives de développement de matériaux en cours de Sintavia », a déclaré Pavlo Earle, vice-président en charge de l'ingénierie de Sintavia. « En tant que société, nous sommes idéalement placés pour libérer le potentiel de l'impression de matériaux difficiles de façon rentable et avec d'excellentes propriétés mécaniques. Le fait que nous soyons en mesure d'atteindre ces niveaux de performance sur GRCop-42, un métal très difficile à fabriquer selon toute vraisemblance, renforce le rôle de Sintavia en tant que leader mondial dans l'application de la fabrication additive dans l'industrie aérospatiale, la défense et l'industrie spatiale. »

M. Earle a ajouté que Sintavia développe actuellement des normes exclusives pour d'autres matériaux, y compris des alliages réfractaires utilisés par l'industrie aérospatiale, la défense et l'industrie spatiale.

À propos de Sintavia

Sintavia conçoit et imprime en 3D une nouvelle génération de produits de vol et de lancement, destinés à l'industrie aérospatiale, la défense et l'industrie spatiale. Membre fondateur de l'Additive Manufacturer Green Trade Association, Sintavia s'est engagée à respecter les normes de qualité les plus élevées de l'industrie. La société détient en outre plusieurs certifications Nadcap et autres accréditations aérospatiales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.sintavia.com.

