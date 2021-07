Germain Lamonde rejette la quatrième proposition non sollicitée et non contraignante de Viavi





QUÉBEC, le 20 juill. 2021 /CNW Telbec/ - M. Germain Lamonde a publié aujourd'hui la déclaration suivante :

Viavi Solutions Inc. (Viavi) a fait une quatrième proposition non sollicitée et non contraignante visant l'acquisition d'EXFO inc. (EXFO) et, pour la quatrième fois, j'ai clairement indiqué à Viavi et au conseil d'administration d'EXFO qu'en tant qu'actionnaire de contrôle d'EXFO, je n'envisagerais aucune opération avec Viavi ni aucune autre opération de changement de contrôle. Viavi savait fort bien que j'allais rejeter toute nouvelle proposition provisoire non contraignante et non réalisable qui ne sert, à mon avis, qu'à créer de la distorsion dans le processus actuel de privatisation et ne vise, au final, qu'à éliminer le principal concurrent de Viavi. Ce n'est certainement pas dans l'intérêt des clients de Viavi et d'EXFO, puisque ces derniers finiront par payer des prix beaucoup plus élevés pour les produits que nous vendons, et ce, en n'ayant moins de services et en ne pouvant plus profiter de l'incroyable moteur novateur d'EXFO.

Le conseil d'administration d'EXFO a unanimement recommandé aux actionnaires de voter en faveur de l'opération qui a été annoncée le 7 juin 2021 dans le cadre de laquelle j'ai offert d'acheter la totalité des actions avec droit de vote subalterne dont je ne suis pas actuellement propriétaire pour 6,00 $ US l'action avec droit de vote subalterne (l'opération proposée). Cette offre représente une prime de 62 % par rapport au cours de clôture des actions avec droit de vote subalterne sur le Nasdaq Global Select Market le 4 juin, soit le dernier jour de bourse avant la présentation de l'offre et une prime de 63 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur la période de 20 jours se terminant le dernier jour de bourse avant la présentation de l'offre.

Depuis le 7 juin, j'ai été très clair et j'ai exprimé sans équivoque aux actionnaires d'EXFO qu'ils avaient le choix d'accepter mon offre officielle de 6,00 $ US par action avec droit de vote subalterne ou de demeurer actionnaires d'une société publique. Ma position n'a pas changé depuis et ne changera pas non plus, et ce, peu importe le nombre de fois où le principal concurrent d'EXFO tentera de perturber le processus pour son propre profit.

À propos de Germain Lamonde

Germain Lamonde est le fondateur et le président exécutif du conseil d'administration d'EXFO. Il exerce le contrôle, directement ou indirectement, sur 3 672 474 actions avec droit de vote subalterne et 31 643 000 actions avec droit de vote multiple d'EXFO, soit 14,22 % des actions avec droit de vote subalterne émises et en circulation d'EXFO et 100 % des actions avec droit de vote multiple émises et en circulation d'EXFO, et qui, respectivement, représentent collectivement 61,46 % des actions émises et en circulation et 93,53 % des droits de vote rattachés à toutes les actions émises et en circulation.

Dans le cadre de l'opération proposée, EXFO a rempli un formulaire de déclaration d'opération intitulé Schedule 13E-3 Transaction Statement (« formulaire 13E-3 »), qui a été transmis par la poste et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis le 16 juillet 2021. LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT L'INTÉGRALITÉ DU FORMULAIRE 13E-3 ET DES AUTRES DOCUMENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, CAR CES DOCUMENTS CONTIENNENT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ, L'OPÉRATION ET DES QUESTIONS CONNEXES. En plus de recevoir le formulaire 13E-3 par la poste, les actionnaires d'EXFO peuvent aussi obtenir ces documents sans frais sur le site Web de la SEC (http://www.sec.gov), de même que d'autres documents déposés contenant des renseignements concernant EXFO, l'opération et des questions connexes.

EXFO-C

SOURCE EXFO inc.

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 13:48 et diffusé par :