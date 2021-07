The NAGA Group AG atteint de nouveaux sommets au premier semestre, avec des recettes s'élevant à 29 millions USD, un copie trading triplé et un volume de courtage doublé





NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), fournisseur du réseau social de négociation sur les marchés financiers NAGA.com, annonce les résultats préliminaires du groupe pour un premier semestre 2021 battant de nouveaux records.

NAGA continue sur le chemin d'un croissance impressionnante. Avec des revenus préliminaires non vérifiés de plus de 15 millions USD au T2 (T2 2020: 6,3 millions USD), NAGA a présenté le 11e trimestre consécutif de croissance record, s'élevant à 135% d'un trimestre à l'autre. Les ventes totales du groupe pour la première moitié de l'année atteignent 29 millions USD, soit une hausse de 85% par rapport aux 15,7 millions USD du premier semestre 2020 et la quasi-totalité des revenus 2020 (30 millions USD).

Unique en son genre, le concept d'investissement social de NAGA est un des principaux moteurs de croissance, en s'appuyant sur sa fonctionnalité phare de copie trading automatique. Les opérations copiées ont augmenté de 366% pour atteindre 2,8 millions au S1 2021 (S1 2020: 0,6 million), dépassant ainsi de 64% le nombre total d'opérations copiées en 2020 (1,7 million). Les opérations totales pour le S1 2021 ont augmenté de 78% pour atteindre 4,8 millions (S1 2020: 2,7 millions).

Le volume négocié a également présenté une croissance significative de plus de 160% comparé à la même période de l'année précédente. En 2021, plus de 155 milliards USD ont été négociés sur la plateforme NAGA.com (S1 2020: 59 milliards USD). Durant la première moitié de l'année, NAGA a déjà présenté un volume négocié supérieur à celui de toute l'année 2020 (143 milliards USD).

"2021 a été une année fantastique pour nous, et nous continuons d'accélérer notre croissance. Nous connaissons des niveaux de croissance qui porteront d'ici peu notre marque et notre plateforme vers une réussite mondiale. Tout est une question de marketing, de sensibilisation à la marque et de mise à échelle de nos systèmes. Nous comprenons plus en détail nos ratios de rentabilité, et la croissance de nos utilisateurs est saine", déclare Benjamin Bilski, PDG.

En outre, NAGA continue d'optimiser son éventail de produits. Avec son tout nouveau programme d'investissement, la société lance un tableau de bord de copie trading innovant, avec analytique des audiences et plan de carrière pour les créateurs de contenu et les courtiers cherchant à monétiser leurs compétences. De plus, un nouveau portefeuille crypto et de nouvelles fonctionnalités sociales voient le jour. Et ce n'est pas fini, l'application de paiement NAGA Pay sera lancée dans le courant du trimestre.

"Au vu des valorisations actuelles de pairs évoluant dans l'écosystème des paiements, nous pensons que NAGA Pay sera un catalyseur de croissance absolue pour le Groupe, et renforcera notre vitesse de croissance. Nous sommes impatients de lancer l'application et attendons un écho très positif: 100 000 cartes seront expédiées dès le jour de lancement", ajoute M. Bilski.

La société a également le plaisir d'annoncer qu'après un retard lié à la COVID-19, les états financiers consolidés et vérifiés pour 2020 seront publiés et mis en ligne le 26 juillet sur le site de la société consacré aux relations avec les investisseurs à l'adresse https://ir.naga.com

###

À propos de NAGA

NAGA est une fintech innovante qui a développé une plateforme de courtage socialement valorisée, créant une expérience unifiée et fluide dans les domaines de la finance personnelle et de l'investissement. Sa plateforme propriétaire offre toute une gamme de produits allant du courtage obligataire à l'investissement et aux cryptomonnaies, en passant par une carte VISA physique. En outre, la plateforme permet les échanges avec d'autres courtiers, fournit des informations pertinentes dans son flux, et reproduit automatiquement les caractéristiques de transactions réussies de ses membres. NAGA est une solution synergique tout-en-un facile d'accès et inclusive, et qui fournit un outil optimisé pour échanger, investir, réseauter, encaisser et effectuer des paiements.

Langue: Français Société: The NAGA Group AG Hohe Bleichen 12 20354 Hambourg Allemagne Email: info@naga.com Internet: www.naga.com ISIN: DE000A161NR7 WKN: A161NR Indices: Scale 30 Cotée sur: Marché réglementé non officiel à Berlin, Düsseldorf, Francfort (Scale), Hambourg, Munich, Stuttgart, Tradegate Exchange

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 13:30 et diffusé par :