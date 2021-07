L'honorable Chrystia Freeland annonce un soutien du gouvernement du Canada de plus de 1 million de dollars au Réseau des Femmes d'affaires du Québec





L'organisme de Longueuil pourra renforcer l'écosystème d'entrepreneuriat féminin au Québec.

LONGUEUIL, QC, le 20 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le Québec compte plusieurs entreprises et organismes dynamiques dont les idées novatrices contribuent à créer un tissu économique local fort. Alors que nous entamons une relance vigoureuse, certaines d'entre elles ont toujours besoin d'appui pour se remettre de la pandémie et assurer la vitalité de leur collectivité. Le gouvernement du Canada s'est engagé à les soutenir dans la poursuite de leurs activités et à favoriser leur croissance et leur réussite.

Aujourd'hui, l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances, accompagnée de Sherry Romanado, députée de Longueuil?Charles-LeMoyne, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC, a annoncé un appui financier de 1 050 000 $ au Réseau des Femmes d'affaires du Québec. L'organisme à but non lucratif, qui compte près de 2 000 membres, favorise la croissance et contribue au rayonnement des entreprises à propriété féminine (EPF) et vise à accroître le dynamisme entrepreneurial féminin. Cette contribution non remboursable lui permettra de renforcer la performance des EPF provenant de toutes les régions du Québec, en les aidant à accéder à des clients potentiels et à diversifier leurs marchés. De plus, elle permettra de soutenir et créer des emplois au Canada.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont sources de fierté dans leurs communautés. Il travaille notamment en étroite collaboration avec différents groupes de la population pour que ceux-ci puissent bénéficier de possibilités égales et participer pleinement à la prospérité économique du pays. Le gouvernement du Canada s'engage à favoriser une croissance résiliente, durable et inclusive pour tous.

Citations

« Bien que la récession causée par la pandémie ait touché tous les Canadiens, les femmes ont été touchées de façon disproportionnée. Sur le marché du travail, les femmes ont été frappées plus tôt et plus fort, et la reprise des emplois qu'elles occupent est toujours plus lente. Les inégalités entre les sexes qui sont de longue date ont été amplifiées au cours de la pandémie, et elles ont mis en péril des décennies de gains durement acquis pour les femmes dans le milieu de travail. Il s'agit d'une récession au féminin. Notre plan de relance comprend des investissements qui feront en sorte que les femmes soient au coeur de notre reprise économique : un système pancanadien d'apprentissage et de garde de jeunes enfants, un soutien financier visant les entrepreneures et un appui de la diversité dans la gouvernance d'entreprises. L'annonce d'aujourd'hui créera plus d'opportunités pour les femmes d'affaires du Québec afin qu'elles puissent participer pleinement à nos efforts visant à bâtir une économie plus forte et plus résiliente. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Nous vivons une époque où nous devons repenser la façon dont nous appuyons le développement économique afin qu'il devienne plus inclusif et durable. Les femmes d'affaires constituent une source d'inspiration pour trouver de nouvelles voies vers une prospérité pour tous. Soutenir l'entrepreneuriat féminin fait partie de notre plan de relance économique et est une priorité pour notre gouvernement. En créant de bons emplois et en participant à la diversification de l'économie régionale, les entrepreneures font rayonner leur savoir-faire partout au pays et à l'extérieur de nos frontières. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Les petites entreprises, dont plusieurs sont détenues par des femmes entrepreneures, sont au coeur du développement économique du Québec. En soutenant le Réseau des femmes d'affaires du Québec, nous nous assurons que ces entrepreneures aient accès au soutien ciblé dont elles ont besoin pour saisir les occasions qui se présenteront pendant la relance économique. »

Sherry Romanado, députée de Longueuil--Charles-LeMoyne

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Le succès de la relance économique sera notamment tributaire de la vaccination du plus grand nombre de Canadiens possible. Pour en savoir davantage : Vaccins contre la

COVID-19.

COVID-19. Le financement annoncé aujourd'hui est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre DEC et le RFAQ.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

