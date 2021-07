L'INM et Le Devoir réunissent Valérie Plante, Denis Coderre, Balarama Holness et Marc-Antoine Desjardins pour répondre aux questions des jeunes





MONTRÉAL, le 20 juill. 2021 /CNW Telbec/ - En vue des élections municipales à l'automne, l'INM et son partenaire de longue date Le Devoir réunissent quatre candidate et candidats dans la course à la mairie de Montréal pour une discussion inspirante avec les jeunes. Au coeur de la programmation de la 18e École d'été de l'INM, Le Dialogue jeunesse pour la mairie de Montréal se déroulera le 11 août 2021 à 19h30, au Cinéma du Musée des beaux-arts de Montréal, et rassemblera Valérie Plante (Projet Montréal), Denis Coderre (Ensemble Montréal), Balarama Holness (Mouvement Montréal) et Marc-Antoine Desjardins (Ralliement pour Montréal). Brian Myles, directeur du Devoir, et Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l'INM, coanimeront l'événement qui a pour ambition de favoriser le dialogue entre les jeunes et la classe politique.



Le faible engagement des jeunes lors des élections municipales est alarmant; à peine plus du quart des 18-25 ans et le tiers des 26-35 ans se sont prévalus de leur droit de vote à Montréal en 2017. L'INM et Le Devoir souhaitent, grâce à cette activité conviviale et rassembleuse, intéresser les jeunes à la campagne électorale et ainsi inciter leur participation électorale le 7 novembre prochain. Le Dialogue jeunesse offre la chance aux jeunes de poser leurs questions sur des enjeux qui les animent et les interpellent: une belle occasion pour les candidates et candidats de démontrer qu'ils s'intéressent aux préoccupations actuelles et futures de la jeunesse. L'INM et Le Devoir s'engagent à organiser, conformément à leurs pratiques, une activité non partisane qui se veut non pas un débat, mais une discussion sur les idées et les possibilités pour l'avenir de Montréal.

Cet événement unique conçu par l'INM et Le Devoir est destiné prioritairement aux personnes âgées entre 18 et 35 ans, et se veut un moyen d'alimenter la discussion et la réflexion autour de la thématique de sa 18e École d'été: l'été des possibles. Les participantes et participants inscrits à l'École d'été recevront aujourd'hui une invitation à soumettre leurs questions aux personnes candidates, et à réserver leur place au plus tard le 1er août. Après cette date, le grand public pourra également se procurer des billets sur le site Web de l'INM, jusqu'à épuisement des places. Les médias qui désirent couvrir l'événement peuvent demander une accréditation médias au https://inm.qc.ca/dialoguejeunesse-media. Le Dialogue sera également diffusé en direct sur le site Web du Devoir et les pages Facebook du Devoir et de l'INM.

« Pour que les jeunes s'intéressent à la politique, il faut que la politique s'intéresse aux jeunes. Ce dialogue est une occasion formidable pour les personnes qui aspirent à diriger Montréal d'engager la conversation avec ce groupe important de l'électorat »

- Julie Caron-Malenfant, directrice générale de l'INM

« En tant que média, faire le pont entre la classe politique et la population est au coeur de notre mission. Des événements comme celui-ci, qui stimulent la participation citoyenne chez les jeunes, contribuent à la vitalité démocratique de demain ; c'est une grande fierté que d'y être associé. »

- Brian Myles, directeur du Devoir

À propos de l'École d'été

L'École d'été de l'INM est une école de citoyenneté. Mobilisés autour d'une ambition commune, celle de devenir de meilleurs citoyens, des centaines de jeunes Québécois se réunissent chaque été pour passer ensemble quelques jours d'exception. En compagnie de plus d'une centaine de spécialistes, artistes, figures publiques, hommes et femmes politiques et citoyens engagés, ils cheminent ensemble dans une réflexion sur notre avenir.

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

À propos du Devoir

Le Devoir est un média d'information indépendant, disponible sur mobile, papier, tablette et Web. Il a été fondé le 10 janvier 1910 par le journaliste et homme politique Henri Bourassa. Le fondateur avait souhaité que son journal demeure totalement indépendant et qu'il ne puisse être vendu à aucun groupe, ce qui est toujours le cas cent dix ans plus tard. De journal de combat à sa création, Le Devoir a évolué vers la formule du journal d'information dans la tradition nord-américaine. Il s'engage à défendre les idées et les causes qui assureront l'avancement politique, économique, culturel et social de la société québécoise.

