L'équipe Bahrain Victorious s'associe à iXensor afin de déployer le test de l'antigène COVID-19 pour la réouverture des courses cyclistes





PARIS, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- iXensor (6734.TWO), le pionnier de la santé mobile, annonce aujourd'hui son parrainage de l'équipe Bahreïn Victorious. iXensor fournit à l'équipe cycliste championne du Tour de France 2021 la solution de test rapide COVID-19 entièrement numérisée PixoTest test antigène COVID-19, composée de l'application de pass sanitaire numérique et d'un portail web de gestion basé sur le cloud, afin de prévenir les transmissions du SRAS-CoV-2.

L'équipe Bahrain Victorious est heureuse de s'associer à iXensor à partir de la mi-juillet 2021. Le médecin de l'équipe, le Dr Daniele Zaccaria, a commenté ce partenariat : « Les tests rapides sont devenus essentiels pour assurer la sécurité de notre équipe et de sa bulle. Ce partenariat aidera l'équipe à maintenir les mesures préventives élevées contre la Covid tout au long de l'année. Nous avons tous ressenti l'impact d'une saison touchée par la Covid, et il est de notre responsabilité, avec iXensor, de protéger et de prévenir la propagation des infections au COVID-19 pour toute l'équipe, alors que nous retournons sur les routes et participons aux prochaines courses internationales. »

La nature dynamique du cyclisme sur les routes ouvertes entraîne toujours la possibilité d'une infection. Le PixoTest, combinant l'utilisation du portail Web PixoHealth Pass Admin, permet à l'équipe médicale de l'équipe Bahrain Victorious de procéder à des tests dès l'apparition des premiers signes de symptômes connexes chez les coureurs ou le personnel. Le PixoTest COVID-19 Antigen Test est une solution intelligente de test antigénique, qui a été récemment lancée en Europe comme une nouvelle aide à la gestion de l'épidémie de COVID-19 pour la réouverture des lieux de travail, des fabricants, des écoles, des voyages et des industries hôtelières.

Détection précise par ordinateur en 15 minutes :

L'analyseur PixoTest® POCT lisant les résultats des tests de manière objective, il peut minimiser les risques d'avoir des cas mal interprétés par rapport aux autotests interprétés par des yeux humains.

Rapports simultanés à PixoHealth Pass App et Admin Web Portal :

L'analyseur transmet les résultats des tests consentis simultanément aux utilisateurs de PixoHealth Pass et au portail Web Admin de PixoHealth Pass via un mécanisme conforme au GDPR, ce qui réduit la charge administrative des dépistages de routine et de masse. Il permet à l'équipe de suivre l'évolution d'une condition d'entraînement et de course sûre pendant toute la saison cycliste.

Sa précision supérieure répond à la norme européenne :

Selon son étude de validation clinique, le PixoTest® a montré une sensibilité de 95 % et une spécificité de 98 % des échantillons nasopharyngés pour les plages de 0 à 7 jours depuis l'apparition des symptômes (DSO). Une autre étude a examiné les performances cliniques de l'analyse des échantillons nasaux antérieurs chez les patients symptomatiques, et a rapporté une sensibilité de 93 % et une spécificité de 100 %.

À propos d'iXensor

iXensor, le pionnier de la santé mobile, transforme les smartphones en diagnostics médicaux mobiles de qualité laboratoire. En 2017, iXensor a lancé le système de surveillance de la glycémie PixoTest® comme le premier test sanguin approuvé par la FDA des États-Unis et se basant sur la caméra d'un smartphone. En s'appuyant sur la plateforme PixoTech®, iXensor s'est engagée dans le domaine de l'autotest à domicile et le diagnostic clinique sur le lieu de l'intervention pour les maladies infectieuses, la santé des femmes et les maladies cardiovasculaires.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1576577/POC_X02_Team_Bahrain_Victorious.jpg

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 12:38 et diffusé par :