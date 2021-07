Wipro va investir un milliard de dollars pour développer ses capacités de transformation cloud et lance Wipro FullStride Cloud Services





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), l'un des leaders mondiaux des technologies de l'information, du conseil et des services de processus métier, a annoncé le lancement de Wipro FullStride Cloud Services et son engagement à investir 1 milliard de dollars dans les technologies, les capacités, les acquisitions et les partenariats liés au cloud au cours des trois prochaines années. Alors que l'opportunité du cloud s'accélère, Wipro FullStride Cloud Services rassemble l'ensemble des capacités, offres et talents de Wipro liés au cloud afin de mieux orchestrer la démarche de transformation cloud de ses clients. Cet engagement s'appuie sur les activités existantes et étendues de Wipro dans le domaine du cloud auprès de ses clients et renforce considérablement l'investissement avec ses partenaires et ses hyperscalers, créant ainsi des solutions spécifiques aux secteurs qui accélèrent les résultats pour leurs clients respectifs.

Wipro a connu une croissance constante de son activité cloud et emploie aujourd'hui plus de 79 000 experts du cloud et plus de 10 000 personnes certifiées par les principaux fournisseurs de services cloud. Au cours des 12 derniers mois, Wipro a annoncé d'importants contrats liés au cloud avec Telefónica Germany / O2, Verifone et E.On, ainsi qu'avec Metro AG, l'un des plus gros contrats de l'histoire de Wipro.

« Aujourd'hui, l'adoption du cloud est au coeur de toute initiative de transformation informatique, et nos clients se sont tournés vers Wipro pour les accompagner dans ce domaine. Avec notre investissement d'un milliard de dollars dans les capacités de cloud et le lancement de Wipro FullStride Cloud Services, nous sommes dans une position bien plus forte pour simplifier, orchestrer et accélérer la transformation cloud de nos clients », a déclaré Thierry Delaporte, Chief Executive Officer et Managing Director, Wipro Limited.

La solution Wipro FullStride Cloud Services aidera les clients à mieux aligner leur entreprise et leur service informatique sur l'impératif du cloud, à créer une valeur commerciale significative et à se distinguer davantage de la concurrence. Elle améliorera également l'agilité de leur entreprise, y injectera de la résilience et optimisera considérablement les investissements technologiques en faveur du changement et de l'innovation. Wipro FullStride Cloud Services place les besoins des clients et des entreprises au premier plan tout en orchestrant la simplicité dans un écosystème complexe.

« L'adoption du cloud et l'innovation représentent une part essentielle de notre stratégie informatique. Pour une entreprise comme METRO, qui opère dans 25 pays, migrer rapidement vers le cloud permet une décentralisation, une agilité, une rapidité et une flexibilité au niveau ingénierie et développement. Nous sommes ravis d'avoir un partenaire stratégique à nos côtés pour plusieurs années et un leader comme Wipro pour accompagner notre stratégie cloud et simplifier un écosystème technologique complexe en vue de notre succès et de notre croissance », a confié Timo Salzsieder, CIO, METRO AG.

« Avec la mise en place du Chief Growth Office, notre attention se porte à nouveau sur notre écosystème de partenariat mondial, en amplifiant et en simplifiant la façon dont nous allons ensemble sur le marché pour orchestrer la transformation cloud pour nos clients. Nous annoncerons très bientôt le nom du nouveau leader de ce groupe », a affirmé Stephanie Trautman, Chief Growth Officer, Wipro Limited.

Wipro FullStride Cloud Services est une collaboration entre le Chief Growth Office de Wipro et les Global Business Lines existantes dans le but de créer une capacité de transformation cloud intégrée et complète pour les clients, les partenaires et les experts du cloud. Avec le lancement de Wipro FullStride Cloud Services, Wipro est prêt à faire prospérer l'innovation et le progrès du cloud, alimenté par la passion, la collaboration et l'audace au service de ses clients.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des technologies de l'information, du conseil et des services de processus d'entreprise. Nous exploitons la puissance de l'informatique cognitive, de l'hyper-automation, de la robotique, du cloud, de l'analyse et des technologies émergentes pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique et à réussir. Reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son engagement fort en faveur du développement durable et sa bonne citoyenneté d'entreprise, notre société compte plus de 190 000 employés dévoués au service de ses clients sur les six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et relions les points pour construire un avenir meilleur et audacieux.

