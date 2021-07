L'Allocation canadienne pour enfants augmente de nouveau pour suivre le coût de la vie





Un soutien accru aux familles qui ont des enfants

KITCHENER, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Tous les enfants ont droit au meilleur départ possible dans la vie. C'est pourquoi le gouvernement a créé l'Allocation canadienne pour enfants (ACE) il y a cinq ans, afin de donner aux familles une chance plus égale de réussir. Depuis le programme de l'ACE a versé environ 25 milliards de dollars non imposables à quelque 3,5 millions de familles chaque année. Cela a permis de sortir près de 435?000 enfants de la pauvreté, de faire croître la classe moyenne et de mettre plus d'argent dans les poches de 9 familles canadiennes sur 10 que le précédent régime de prestations pour enfants ne le faisait.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Ahmed Hussen, a annoncé que le montant annuel maximal de l'ACE augmentera de nouveau pour suivre le coût de la vie. Pour l'année de prestations 2021-2022, l'allocation annuelle maximale passera à 6?833 $ par enfant de moins de 6 ans et à 5?765 $ par enfant de 6 à 17 ans. C'est plus de 350 $ de plus par enfant que lors du lancement de la prestation.

Par ailleurs, en 2021, compte tenu de l'éventail de dépenses auquel d'innombrables familles sont confrontées depuis le début de la pandémie, les familles admissibles à l'ACE reçoivent un soutien temporaire supplémentaire pouvant atteindre 1?200 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans.

Le ministre Hussen a fait mention du financement sans précédent annoncé dans le budget de 2021, soit un montant pouvant atteindre 30 milliards de dollars sur cinq ans et, compte tenu des fonds antérieurs, 9,2 milliards de dollars de financement par année pour la création d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de grande qualité, abordable, souple et inclusif - parce qu'aucun parent ne devrait avoir à choisir entre travailler et s'occuper de ses enfants. Cet argent permettra aux familles de payer en moyenne 10 $ par jour d'ici 2025-2026 pour toutes les places en garderie réglementées; en commençant par une réduction de 50 % des frais moyens pour les places réglementées dans les services d'apprentissage et de garde d'ici la fin de 2022. Ces fonds offriront de nouvelles possibilités aux familles canadiennes et permettront aux parents, surtout les mères, de décrocher des emplois.

L'une des priorités absolues du gouvernement du Canada est de soutenir les familles et les enfants pendant que nous traversons la pandémie de COVID-19 et que nous reconstruisons en mieux.

Citations

« Tous les enfants ont droit au meilleur départ possible dans la vie. Aujourd'hui, nous célébrons le cinquième anniversaire de l'Allocation canadienne pour enfants, qui offre un meilleur soutien aux parents. D'innombrables parents canadiens m'ont dit combien il leur est important de pouvoir compter sur une aide supplémentaire chaque mois, surtout en ces temps difficiles. Le gouvernement du Canada continuera, par l'entremise d'initiative comme l'ACE, à donner la priorité aux familles et aux enfants. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

« Je suis heureuse de célébrer les bienfaits que procure l'Allocation canadienne pour enfants aux familles depuis cinq ans! Alors que nous poursuivons les efforts pour rétablir l'économie de notre pays, ce sont les prestations comme cette allocation et son supplément qui donnent aux parents de jeunes enfants un important répit pendant qu'ils s'efforcent de concilier le travail, la garderie et les responsabilités familiales et de retourner à la vie normale. »

- La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier

Les faits en bref

Lancée en 2016, l'ACE est un paiement mensuel non imposable fondé sur le revenu. Elle offre un soutien accru à ceux qui en ont le plus besoin, afin de contribuer à l'éducation des enfants de moins de 18 ans.

L'ACE a été indexée pour la première fois en juillet 2018, deux ans avant la date prévue. Par conséquent, le montant maximal des prestations et les seuils de revenu à partir desquels les prestations sont réduites augmentent tous les ans en fonction de l'augmentation du coût de la vie. Les parents ont donc ainsi un soutien accru pour subvenir aux besoins de leurs enfants.

Pour l'année de prestations 2021-2022, qui a débuté en juillet 2021, la prestation annuelle maximale est portée à 6?833 $ par enfant de moins de 6 ans, et à 5?765 $ par enfant de 6 à 17 ans.

Voici des exemples de paiements indexés pour l'année de prestations 2021-2022 de l'ACE :

Une mère de famille monoparentale avec deux enfants de 3 et 5 ans et dont le revenu en 2020 était de 32?000 $ recevra la prestation maximale non imposable pour 2021-2022, soit 13?666 $.



Les deux parents d'un enfant de 5 ans dont le revenu familial en 2020 était de 105?000 $ recevront 3?078 $ non imposables pour l'année de prestations 2021-2022.



Les deux parents de trois enfants de 2, 4 et 8 ans dont le revenu familial en 2020 était de 70?000 $ recevront 12?283 $ non imposables pour l'année de prestations 2021-2022



En plus de leurs versements mensuels, les familles admissibles à l'ACE en janvier, en avril, en juillet et en octobre 2021 pour un enfant de moins de six ans recevront également le supplément pour jeunes enfants de l'ACE, un soutien temporaire. Les familles dont le revenu est inférieur à 120?000 en 2019 et en 2020 recevront jusqu'à 1?200 $ non imposables pour chaque enfant admissible, tandis que celles dont le revenu est supérieur à 120?000 $ en 2019 et en 2020 recevront jusqu'à 600 $ non imposables.

en 2020 recevront jusqu'à 1?200 $ non imposables pour chaque enfant admissible, tandis que celles dont le revenu est supérieur à 120?000 $ en en 2020 recevront jusqu'à 600 $ non imposables. Les familles qui ont produit leurs déclarations de revenus pour 2019 et 2020 et qui reçoivent déjà l'ACE n'auront pas besoin de prendre des mesures supplémentaires en vue d'obtenir le supplément pour jeunes enfants de l'ACE en 2021.

qui reçoivent déjà l'ACE n'auront pas besoin de prendre des mesures supplémentaires en vue d'obtenir le supplément pour jeunes enfants de l'ACE en 2021. Les agences qui reçoivent les Allocations spéciales pour enfants recevront également le supplément pour jeunes enfants, en paiements équivalents de 300 $ par enfant de moins de six ans pour lequel une allocation spéciale est versée.

Le gouvernement du Canada a injecté environ 1,6 milliard de dollars depuis 2017 pour appuyer la création d'un nombre accru de places en garderie de grande qualité, abordables, souples et inclusives partout au pays.

a injecté environ 1,6 milliard de dollars depuis 2017 pour appuyer la création d'un nombre accru de places en garderie de grande qualité, abordables, souples et inclusives partout au pays. Grâce à des financements antérieurs dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, plus de 40?000 places en garderie plus abordables avaient été créées à l'échelle du pays avant la pandémie de COVID-19.

