Le Studio Nissan marque son anniversaire de six mois avec de nouvelles caractéristiques visant à améliorer l'expérience d'achat





Le Studio Nissan ? une expérience interactive qui permet aux Canadiens d'explorer les plus récents modèles de Nissan Canada ? est heureux d'annoncer l'ajout de plusieurs nouvelles caractéristiques à ses plateformes virtuelles et en personne. Cela comprend l'ajout du tout nouveau Nissan Pathfinder 2022 à la gamme, avec une nouvelle conception audacieuse, une transmission automatique à neuf rapports, Bouclier de sécurité?? 360 de série et la meilleure connectivité. Ces mises à jour coïncident avec l'anniversaire de six mois du Studio Nissan, lancé en décembre 2020, et qui a depuis obtenu plus de trois millions d'impressions en ligne.

« Le concept de Studio Nissan est né d'un désir grandissant d'offrir aux consommateurs un moyen facile et sécuritaire d'explorer les véhicules Nissan les plus récents dans le confort de leur foyer », a déclaré Ken Hearn, directeur du service de marketing de Nissan Canada Inc. « Depuis le lancement, nous avons connu un succès incroyable avec le Studio Nissan, donnant aux Canadiens la possibilité d'explorer les plus récentes caractéristiques et mises à jour de la conception de nos modèles, de n'importe où et à n'importe quel moment. Le Studio Nissan symbolise l'évolution de l'expérience d'achat de Nissan, et nous sommes impatients de voir ce que les six prochains mois nous réservent. »

Le site interactif du Studio Nissan permet aux visiteurs de parler à des experts en direct et de participer à des séances individuelles ou à des visites de groupe en direct. Le Studio Nissan est également heureux d'accueillir les visiteurs en personne à son point de vente situé au Yorkdale Mall à Toronto, offrant ainsi aux consommateurs davantage de façons de magasiner pour leur prochain véhicule. Les visiteurs en ligne et en personne du Studio Nissan peuvent profiter d'une visite personnalisée du véhicule Nissan Pathfinder 2022, Nissan Rogue, Kicks ou Sentra 2021 afin de déterminer quel véhicule est le plus adapté à leur style de vie.

Afin d'améliorer davantage l'expérience d'achat, le Studio Nissan a été mis à jour afin d'inclure une caractéristique de transfert des concessionnaires, qui permet au consommateur d'être mis en relation avec son concessionnaire local, et ce, de manière directe. De plus, les concessionnaires peuvent désormais intégrer le lien du Studio Nissan à leur site, permettant ainsi aux visiteurs de planifier une séance de présentation ou de démonstration de manière automatique, sans être redirigés. Ces caractéristiques sont offertes aux concessionnaires partout au Canada.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire à une séance individuelle ou à une visite de groupe, visitez StudioNissan.ca.

À propos du Nissan Pathfinder 2022

Le tout nouveau Nissan Pathfinder 2022 fait ses débuts avec un concept sérieusement réinventé et présente une nouvelle apparence audacieuse et robuste, une transmission automatique à neuf rapports et une traction intégrale intelligente de série, comprenant Bouclier de sécurité?? 360 de série et ProPILOT Assist ? une première pour le Pathfinder. Il est également équipé des systèmes Apple CarPlayMD et Android AutoMC de série, pour ainsi se placer au sommet de sa catégorie.

Le Pathfinder allie la force et la robustesse, étant muni de caractéristiques de sécurité et de technologie avancées afin d'assurer la sécurité et le confort des Canadiens dans le cadre de leurs aventures quotidiennes. Le tout nouveau Pathfinder 2022 est en solde cet été et est prêt à partir à l'aventure.

