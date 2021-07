AUGUST GETTY Atelier et Ellen von Unwerth dévoilent 'TINITUS' - Part II





LOS ANGELES, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ --

AUGUST GETTY Atelier révèle 'TINITUS' ? Part II, comprenant quinze looks Couture faisant suite à 'TINITUS' ? Part I en mars 2021, où les premiers looks développés digitalement en collaboration avec l'Institute of Digital Fashion ont été dévoilés.

En mars, les quatre looks virtuels présentés dans les paysages d'un monde utopique ont créé une expérience digitale immersive, faisant référence à la légende arthurienne, à la mythologie romaine et à l'iconographie spirituelle. Ce prélude numérique unique a permis de construire un pont et un chemin visuel vers la matérialisation de la collection, et la révélation finale capturée par l'artiste et photographe légendaire Ellen von Unwerth.

Grâce à une conception créative distincte, August Getty et son Atelier transcendent les limites de la Couture traditionnelle, symbolisant la reconnaissance des changements sociétaux et la nécessité d'un changement positif. 'TINITUS' a été créé comme un univers inclusif où tous sont acceptés, où la diversité est bienvenue, et où l'anxiété se transforme en art, et le traumatisme en mode d'expression.

Selon les mots du designer : « 'TINITUS' est un monde qui baigne dans le son, et dont l'accès se fait par vibration. C'est un monde d'évasion, pas de fuite... 'TINITUS', ce sont des couleurs si vives que l'on peut les entendre. C'est un endroit où l'on peut repeindre son passé, parfois si sombre, dans de nouvelles couleurs vibrantes".

Les paysages utopiques de 'TINITUS' prennent vie à travers les quinze créations Couture, qui n'existaient auparavant que sous leur forme numérique. La collection comprend des robes complexes brodées à la main, et des costumes sur mesure dans des tissus exclusifs aux couleurs vives, des soies italiennes peintes à la main, du velours français et du cuir moulé. Chaque modèle est une célébration vibrante et séduisante de l'expression féroce de l'individualisme qu'est 'TINITUS'.

AUGUST GETTY Atelier vous invite à vivre l'expérience complète de 'TINITUS' sur www.augustgetty.com. Tous les visuels sont disponibles ici

