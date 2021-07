Trinquer votre verre pour célébrer la Journée de la bière canadienne le 6 octobre 2021





OTTAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - La troisième journée annuelle consacrée à la bière et à l'industrie brassicole canadienne - Journée de la bière canadienne - aura lieu le 6 octobre 2021 et sera soulignée par des célébrations d'un bout à l'autre du pays dans les brasseries locales, les pubs, les restaurants ou à la maison avec vos proches. Les brasseurs canadiens, les amateurs de bière et les diverses entreprises liées à la production et À la vente de bière partout au pays lèveront un verre à #CheersAgain en cette #CDNBeerDay - en reconnaissance de l'incidence positive de la bière nos vies, sur notre culture, nos collectivités et notre économie.

La Journée de la bière canadienne est consacrée à la célébration de la bière et au milliers de Canadiens qui fabriquent, vendent, livrent, servent - et dégustent - la boisson aimée par des millions de personnes de partout au pays. Cette célébration, qui survient tous les ans le mercredi précédant l'Action de grâce, reconnaît et célèbre la bière et les brasseries au Canada ainsi que les secteurs directement impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de la bière - l'agriculture, la fabrication, l''entreposage, le transport, le tourisme, la restauration et l'lhôtellerie.

« La bière rassemble les Canadiens et Canadiennes et elle constitue une partie intégrante de la culture et des collectivités de notre pays depuis des générations. Les 16 derniers mois ont été une période difficile pour les Canadiens et les entreprises, tout particulièrement dans le secteur de l'accueil, rendant plus important que jamais le rôle que joue la bière pour rassembler les amis et les membres de la famille », déclare Dana Miller, directrice, Communications et mobilisation, chez Bière Canada.

« Cette année, qu'il s'agisse d'un petit groupe ou d'un plus grand groupe, nous espérons que les Canadiens et Canadiennes se joindront à nous pour appuyer nos brasseurs, restaurateurs, producteurs d'orge ainsi que tous ceux et celles qui oeuvrent dans le secteur de la bière en levant un verre de leur bière canadienne préférée le 6 octobre prochain », ajoute Mme Miller.

Les brasseurs canadiens emploient directement plus de 19 000 Canadiens et Canadiennes, et près de 149 00 emplois des secteurs de l'accueil, du tourisme, de l'agriculture et de la fabrication du Canada sont appuyés d'une façon ou d'une autre par la production et la vente de la bière.

La Journée de la bière canadienne est entièrement consacrée à la boisson que les Canadiens et les Canadiennes aiment, ainsi qu'aux contributions positives de l'industrie tout au long de l'année. Pour en apprendre davantage, rendez-vous à l'adresse www.canadianbeerday.ca.

Pour en apprendre davantage sur les statistiques et les tendances concernant l'industrie brassicole au Canada, rendez-vous à l'adresse industry.beercanada.com/statistics.

EN BREF

85 % de la bière consommée au Canada est fabriquée ici.

est fabriquée ici. Près de 149 000 emplois canadiens sont appuyés par la production et la vente de la bière.

Plus de 19 000 Canadiens et Canadiennes travaillent dans des brasseries partout au pays.

On compte plus de 1 200 brasseries au Canada .

. Tous les ans, la bière contribue au PIB du Canada à hauteur de 13,6 milliards de dollars.

À PROPOS DE BIÈRE CANADA

Bière Canada est la voix des personnes qui fabriquent les bières de notre nation. Nos membres comptent pour 90 % de la bière produite au Canada. La vente de bière soutient 149 000 emplois canadiens, génère 5,7 milliards de dollars en recettes fiscales pour les gouvernements et contribuent à notre produit intérieur brut à hauteur de 14 milliards de dollars.

Bière Canada représente les brasseurs canadiens depuis 1943 et présente l'aperçu statistique le plus complet et le plus opportun des tendances mensuelles et annuelles de l'industrie brassicole.

