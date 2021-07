Le plus grand événement consacré à la bière en Asie, le Festival international de la bière de Qingdao, atteint une valeur de marque de 36,8 milliards de yuans





QINGDAO, Chine, 19 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le 16 juillet s'est tenu la 31e édition du Festival international de la bière de Qingdao à la Golden Beach Beer City, dans la nouvelle région de la côte ouest de Qingdao. Yuan Zaiqing, directeur de la China Convention/Exhibition/Event Society, a annoncé aux touristes et aux médias mondiaux que la valeur de marque du Festival international de la bière de Qingdao a atteint 36,8 milliards de yuans !

Fondé en 1991, le festival a bâti au cours de ses 31 ans d'histoire une renommée mondiale bien méritée. En 2019, la 29e édition du Festival international de la bière de Qingdao a eu lieu à la Qingdao Golden Beach Beer City, un espace de 1 200 mu (80 hectares) connu comme étant la plus grande place au monde consacrée à la culture de la bière, enregistrant plus de 7,2 millions de visites. L'événement a mis en vedette plus de 1 400 types de bières provenant du monde entier et organisé plus de 600 activités réparties dans 12 catégories, y compris des spectacles culturels, des activités liées aux sports et aux sports électroniques, un concours « beer king », des visites artistiques et des représentations musicales. En outre, des groupes des arts de la scène de plus de 20 pays, dont le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie et la Russie, ont pris part au festival, aidant le district à attirer plus de 10 millions de touristes nationaux et internationaux.

La valeur de marque du festival a été évaluée par la China Convention/Exhibition/Event Society, en collaboration avec Brand Union (Beijing) Consulting Co., Ltd., un cabinet de recherche et de conseil sur les marques bien connu en Chine, et avec China Enterprise Appraisals (CEA), une société d'évaluation d'actifs chinoise de premier rang. Après près de quatre mois de discussions et d'évaluation scientifique rigoureuse, le comité d'évaluation d'experts a conclu que la valeur de marque du Festival international de la bière de Qingdao s'élevait à 36,8 milliards de yuans. La Beijing Guoxin Brand Evaluation Academy a examiné et confirmé le résultat de cette évaluation.

L'annonce de la valeur de marque du Festival international de la bière de Qingdao reflète l'entrée officielle des festivals chinois dans l'ère du branding, un tournant qui améliorera encore la normalisation de l'industrie et favorisera le développement de haute qualité de l'économie des festivals.

