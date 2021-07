L'équipe canadienne de para-équestre nommée pour les Jeux paralympiques de Tokyo





OTTAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Une équipe composée de quatre cavalières en paradressage et de leurs montures défendra les couleurs du Canada en para-équestre aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, le mois prochain, ont annoncé aujourd'hui le Comité paralympique canadien (CPC) et Canada Équestre.

Lauren Barwick (Aldergrove, C.-B.) et Sandrino, Winona Hartvikson (Langley, C.-B) et Onyx, Jody Schloss (Toronto, Ont.) et Lieutenant Lobin, ainsi que Roberta Sheffield (Lincolnshire, GB) et Fairuza se préparent à participer aux épreuves individuelles et par équipe à Tokyo.

Barwick, qui est l'athlète la plus expérimentée de l'équipe, en sera à ses cinquièmes Jeux paralympiques avec Sandrino. Celle qui est l'une des cavalières les plus décorées du Canada a fait ses débuts paralympiques il y a 17 ans à Athènes, en 2004. Elle a récolté deux médailles à l'édition 2008 des Jeux, soit l'or en style libre et l'argent à l'épreuve individuelle, niveau II.

«?Il faut de l'engagement, du travail et du temps pour parfaire nos habiletés en équitation?», déclare Barwick. «?Au cours des cinq dernières années, Patsy Fyfe m'a aidée à acquérir Engelbrecht dans l'espoir qu'il m'accompagnerait jusqu'à Tokyo. Il s'est classé parmi les huit premiers aux Jeux équestres mondiaux (JEM) avant de se blesser. J'ai également rencontré Lee Garrod aux JEM. Il m'a tendu la main, m'a aidée à trouver Sandrino et s'est avéré un propriétaire incroyable. Je veux aller à Tokyo et rendre hommage à ces deux propriétaires de chevaux, car sans Patsy, je n'aurais jamais rencontré Lee. Ma carrière en para-équestre ressemble à un marathon et je suis ravie d'être le choix du Canada.?»

Hartvikson fera son entrée sur la scène paralympique à l'âge de 62 ans avec Onyx. Cela fait plus de 30 ans qu'elle s'implique dans le dressage à divers titres, mais c'est en 2017 qu'elle est entrée dans l'équipe nationale de para-équestre. Elle concourt au niveau 1a et a obtenu une 10e place aux Jeux équestres mondiaux en 2018.

«?J'ai commencé à réfléchir à la possibilité de me qualifier dans l'équipe paralympique en vue des Jeux de Tokyo en 2017?», ajoute Hartvikson. «?Pour moi, le chemin menant au parasport a été très long. Ensuite, c'est devenu un objectif ambitieux et une passion de concourir au mieux de mes capacités sur un terrain de jeu égal. Lorsque je participe à des compétitions de parasport, les handicaps n'existent plus.?»

Schloss, qui participera à la compétition avec Lieutenant Lobin, en sera à ses deuxièmes Jeux paralympiques à Tokyo après avoir pris part à ceux de Londres en 2012. Elle s'est classée à deux reprises au 11e rang à Londres au niveau 1a en plus d'aider le Canada à obtenir une 8e place à l'épreuve par équipe.

«?Je suis très enthousiaste à l'idée de concourir à l'épreuve par équipe pour le Canada à Tokyo?», affirme Schloss. «?Lobin et moi, nous nous entraînons avec beaucoup d'ardeur. Ma superstar m'impressionne vraiment par ses performances?! J'ai l'impression de m'y préparer depuis longtemps. Je n'aurais jamais pu réaliser mon rêve sans mon équipe qui me soutient.?»

Sheffield est de retour au sein de l'Équipe paralympique canadienne après avoir concouru à Rio 2016, où elle s'est classée 14e à l'épreuve individuelle, niveau III à ses premiers Jeux. Elle a rallié l'équipe canadienne en 2013 après avoir représenté la Grande-Bretagne.

«?Il m'est impossible de décrire comment je me sens après avoir été nommée au sein d'Équipe Canada pour les Jeux de Tokyo avec mon cheval de coeur, Fairuza?», indique Sheffield. «?C'est un si grand honneur de représenter mon pays, une aventure incroyable, pleine de rebondissements. Il n'y a rien de tel que de porter la feuille d'érable?».

Aux Jeux paralympiques, le para-équestre consiste en trois épreuves de dressage, soit des concours individuels et par équipe, où les mouvements sont prédéterminés et une épreuve de style libre où les cavaliers choisissent leurs mouvements. Les athlètes concourent dans cinq catégories mixtes en fonction de leur niveau de handicap, du plus élevé au plus faible : 1a, 1b, II, III et IV.

La compétition de para-équestre se déroulera du 26 au 30 août à Tokyo.

«?Je suis enchanté et fier de travailler avec cette équipe d'athlètes?», indique Clive Milkins, chef d'équipe de paradressage. «?À certains égards, nous sommes encore une équipe en développement, qui travaille ensemble pour créer le meilleur environnement possible afin que chacun puisse mettre à profit ses performances personnelles. Même s'il ne fait aucun doute que Tokyo et la COVID-19 nous ont apporté leur lot de défis, je sais que les athlètes équestres canadiens se montreront à la hauteur de la tâche et réaliseront leurs meilleures performances.?»

Le Canada a récolté quatre médailles paralympiques en équitation dans l'histoire des Jeux. Barwick a décroché une médaille d'or et une d'argent en 2008, tandis que Karen Brain a remporté deux médailles de bronze à Athènes en 2004.

«?Félicitations à Lauren, Winona, Jody et Roberta pour leur qualification en vue des Jeux paralympiques de Tokyo?», déclare Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020. «?C'est un excellent groupe d'athlètes qui, je le sais, se sont engagés à fond pour pouvoir participer à ces Jeux. Je souhaite bonne chance à chacun d'entre eux, alors qu'ils mettent la dernière main à leur préparation, et je suis ravie à l'idée de les soutenir, ainsi que leurs montures, à Tokyo.?»

ÉQUIPE DE PARA-ÉQUESTRE DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 :

Lauren Barwick et Sandrino - Niveau II - Aldergrove, C.-B.

Propriétaire : Lee Garrod

Palefrenière : Lillie Durbin

Winona Hartvikson et Onyx - Niveau 1a - Langley, C.-B.

Propriétaire : Winona Hartvikson et Jane Macdonald

Palefrenière : Courtney Palleson

Jody Schloss et Lieutenant Lobin - Niveau 1a - Toronto, Ont.

Propriétaire : Jody Schloss

Palefrenière : Karis Van Essen

Roberta Sheffield et Fairuza - Grade III - Lincolnshire, GBR

Propriétaire : Roberta Sheffield

Palefrenier : Richard Neale

Les Jeux paralympiques reportés de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux, et partout au pays, le public canadien aura la possibilité de suivre l'action en direct, grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien publiera la liste officielle de l'équipe qui se rendra aux Jeux, plus tard, cet été.

