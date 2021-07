Quantori élargit son équipe de direction, elle nomme Sean Murphy au poste de vice-président des services aux clients





Quantori, une société de services de premier plan dans la science des données et la transformation numérique pour les secteurs des sciences de la vie et des soins de santé, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sean Murphy au poste de vice-président des services aux clients, prenant effet immédiatement. M. Murphy supervisera le réseau mondial de professionnels de l'informatique de Quantori, fournissant des services de génie logiciel et d'analyses de données de niveau mondial aux plus grandes sociétés biopharmaceutiques et de soins de santé.

« M. Murphy a de solides antécédents à la direction d'équipes pluridisciplinaires pour proposer des solutions informatiques numériques innovantes qui facilitent une expérience de transformation numérique fluide », a déclaré Richard Golob, PDG de Quantori. « Alors que nous abordons notre prochaine phase de croissance, nous sommes ravis d'accueillir M. Murphy parmi nous pour assurer la fourniture de services de génie logiciel et de science des données rentables et de haute qualité. »

M. Murphy a occupé divers postes de direction chez AstraZeneca et Thermo Fisher Scientific, où il s'occupait principalement de la R&D informatique et des transformations Cloud et numériques. Chez AstraZeneca, M. Murphy a conçu, développé et dirigé l'organisation Application Lifecycle Services, une équipe de génie logiciel de niveau mondial qui propose des produits et services de qualité au sein d'AstraZeneca. Il a aussi joué un rôle important dans la mise en place de centres de développement offshore captifs pour AstraZeneca.

Tout récemment, M. Murphy était vice-président chez General Electric, où il était responsable des technologies pour la transformation opérationnelle et numérique des systèmes d'entreprise. Il s'est concentré essentiellement sur la mise en oeuvre de la solution SaaS d'entreprise Workday dans l'ensemble des activités de General Electric.

M. Murphy a obtenu sa licence en administration des entreprises à l'Université du New Hampshire et sa maîtrise en sciences de la gestion, avec spécialisation dans le leadership biopharmaceutique, à l'Emmanuel College. Il siège actuellement en qualité de membre du conseil de l'Association des Nations Unies du Grand Boston et a été membre du conseil d'administration de la Society for Information Management of Boston et de Newton Girls Soccer.

« Je me réjouis de rejoindre l'équipe de direction extrêmement impressionnante de Quantori pour contribuer à proposer les solutions logicielles et de science des données de prochaine génération qui apporteront une valeur immédiate à nos clients », selon M. Murphy. « Lorsque j'étais chez AstraZeneca, j'ai eu le plaisir de travailler avec certains des professionnels qui sont aujourd'hui des dirigeants de Quantori. Il a été le seul fournisseur de services à véritablement comprendre le processus de mise au point des médicaments et les problèmes scientifiques que nous essayions de résoudre. J'ai été tellement impressionné par ses performances et sa capacité à livrer que j'ai souhaité rejoindre l'équipe ! »

L'équipe de direction de Quantori se targue d'une riche histoire dans les secteurs des sciences de la vie et de l'informatique de santé. Le PDG Richard Golob, le directeur scientifique Yuriy Gankin, Ph.D., et le directeur de la technologie Vitaliy Aronov unissent leurs forces depuis plus de deux décennies, avec succès, pour proposer des services primés de génie logiciel et d'analyses de données aux plus grands organismes de recherche et sociétés pharmaceutiques au monde. Ils ont précédemment cofondé GGA Software Services, qui a été rachetée par EPAM Systems en 2014. M. Golob a fait de l'unité Life Sciences Business d'EPAM celle affichant la plus forte croissance dans la société.

« Ce que nous avons constaté, au cours de l'année écoulée, c'est que nos clients ont besoin d'un fournisseur de services informatiques numériques polyvalent qui comprend leurs besoins d'évolutivité et de flexibilité et a d'excellentes connaissances du domaine et de la science des données, et Quantori coche toutes ces cases », a affirmé Yuriy Gankin, directeur scientifique chez Quantori. « Les antécédents de M. Murphy à aider les organisations à aborder la révolution numérique seront inestimables pour nous aider à remplir notre mission consistant à permettre à nos clients d'atteindre leurs objectifs opérationnels stratégiques. »

Le siège social mondial de Quantori est situé à Cambridge, dans le Massachusetts, et la société possède d'autres bureaux à Londres, au Royaume-Uni, à Saint-Pétersbourg, en Russie, et à Tbilissi, en Géorgie. La société propose ses services à des instituts de recherche et des organisations biopharmaceutiques de premier plan, dont Bruker, le Jackson Laboratory, Perkin Elmer et Takeda. L'équipe de Quantori est aujourd'hui composée de plus de 400 professionnels, et la société recherche activement des experts qualifiés dans le monde entier pour suivre le rythme de sa croissance rapide. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.quantori.com ou envoyer un courriel à info@quantori.com.

« Les robustes capacités en matière de génie logiciel, d'informatique scientifique et de science des données offertes par Quantori nous ont permis de concrétiser notre stratégie informatique en exploitant la puissance de technologies numériques innovantes », a expliqué Scott Thomas, vice-président des technologies de l'information dans la division Génomique de LGC. « La pandémie de COVID-19 a fortement augmenté la demande pour l'analyse génomique, et les solutions numériques de Quantori nous ont aidé à optimiser nos opérations pour satisfaire la demande pour ces applications critiques. »

À propos de Quantori

Quantori transforme les sciences de la vie et les soins de santé grâce à la puissance de l'informatique numérique. La société met au point des solutions informatiques et pour la science des données personnalisées permettant d'accélérer la recherche et la découverte de médicaments et d'améliorer la prestation des soins de santé. Quantori combine l'ingénierie des données et des analyses avancées avec la gestion des connaissances scientifiques et le génie logiciel de premier ordre pour aider les entreprises dans les secteurs des sciences de la vie et des soins de santé à réussir leurs transformations numériques plus rapidement et avec plus de souplesse. Pour en savoir plus, consultez www.quantori.com et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux @Twitter, @LinkedIn et Facebook.

