/R E P R I S E -- Avis aux médias - Des ministres et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus et les vaccins contre la COVID-19 au Canada/





OTTAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Des ministres et des représentants du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse afin de fournir une mise à jour sur la maladie à coronavirus (COVID-19) et du déploiement des vaccins contre la COVID-19.

Les participants répondront aux questions des médias après leurs allocutions.

Date

Le 20 juillet 2021

Heure

11 h 00 (HAE)

Lieu

La conférence de presse sera virtuelle seulement. Les médias pourront poser des questions par téléconférence.

Le numéro sans frais (Canada et États-Unis) :

1-866-206-0153

Numéro d'appel local à composer :

613-954-9003

Code d'accès : 1622050#

Afin d'obtenir une copie des documents d'information sous embargo, veuillez communiquer par courriel à hc.media.sc@canada.ca

NOTE : Pour aider à assurer une qualité optimale du son pour l'interprétation simultanée, nous invitons les journalistes à utiliser un microphone (écouteurs/casque d'écoute) ou, si possible, une ligne terrestre, et à éviter d'utiliser le haut-parleur en attendant de poser des questions.

Twitter : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 10:00 et diffusé par :