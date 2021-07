Le gouvernement du Canada finance trois nouveaux projets pour encourager la vaccination contre la COVID-19 au Canada





OTTAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Dans la lutte contre la COVID-19, il est essentiel que le plus grand nombre possible de Canadiennes et de Canadiens soient vaccinés. Pour combler l'écart au sein des populations où le taux de vaccination est faible, le gouvernement du Canada fait la promotion de projets communautaires afin d'encourager tous les membres de la population canadienne qui veulent un vaccin à en obtenir un.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé trois nouveaux projets qui seront financés dans le cadre du Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) afin de soutenir les efforts de vaccination dans tout le Canada. Ces projets communautaires aideront les populations touchées de façon disproportionnée par la COVID-19 à faire des choix éclairés en matière de vaccination par l'élimination de la désinformation et par la diffusion de renseignements culturellement pertinents et fondés sur des données scientifiques.

Alberta International Medical Graduates Association recevra du financement pour créer des outils éducatifs multilingues, comme des forums communautaires, des ressources vidéo, des baladodiffusions, des aides sur place dans des cliniques mobiles et des séances d'information sur le lieu de travail, afin de permettre aux nouveaux arrivants au Canada de disposer de renseignements à jour et crédibles sur les vaccins dans la langue de leur choix.

Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Inc. recevra du financement pour améliorer le taux de vaccination contre la COVID-19 au sein de la population autochtone urbaine de Winnipeg par la diffusion de renseignements sur les vaccins culturellement adaptés et fondés sur des données probantes visant à réduire la désinformation et à promouvoir l'importance de la vaccination contre la COVID-19.

Réfugié 613 recevra du financement pour réaliser des travaux de recherche ainsi que pour élaborer et mettre à l'essai des stratégies fondées sur des données probantes visant à contrer l'impact que la désinformation diffusée en ligne concernant les vaccins contre la COVID-19 a sur les nouveaux arrivants au Canada et le public racialisé. Les résultats de la recherche seront diffusés à l'échelle nationale au sein des groupes d'intervenants et des organisations qui travaillent en vue d'éliminer les obstacles et de surmonter la réticence à la vaccination chez les nouveaux arrivants au Canada.

Le gouvernement du Canada travaille de près avec des experts, les gouvernements provinciaux et territoriaux et d'autres partenaires pour accroître la confiance à l'égard des vaccins et mieux comprendre les obstacles à la vaccination qui pourraient exister. Le FPI est l'un des outils pouvant aider les personnes au Canada à faire des choix éclairés en matière de vaccins grâce à la mobilisation communautaire et à la sensibilisation du public.

Citations

« La propagation de la désinformation peut causer un véritable préjudice et mettre en péril nos progrès réalisés contre la COVID-19. Nous fournissons aux Canadiennes et aux Canadiens des renseignements fiables et fondés sur des données scientifiques afin qu'ils puissent faire des choix éclairés en matière de vaccination. Ces projets ont recours à des stratégies adaptées pour la diffusion de renseignements crédibles et culturellement pertinents sur les vaccins auprès des populations touchées de façon disproportionnée par la pandémie. L'élimination de la désinformation par des solutions communautaires nous permet de soutenir les efforts de vaccination dans tout le Canada et de protéger davantage de personnes, et de communautés, contre la COVID-19. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) soutient des projets qui améliorent l'accès à la vaccination et qui encouragent la vaccination, de même que l'acceptation à cet égard.

En 2020, en réponse aux efforts de vaccination contre la COVID-19 du Canada et dans la foulée des premiers succès du FPI, le gouvernement du Canada a investi une somme supplémentaire de 64 millions de dollars dans des projets visant à favoriser la vaccination contre la COVID-19 au Canada . Ce financement se répartit comme suit :

30,25 millions de dollars pour des projets communautaires visant à concevoir des ressources éducatives et des outils adaptés et ciblés afin de sensibiliser les gens à la vaccination contre la COVID-19 et d'accroître leur confiance à l'égard des vaccins;



32,5 millions de dollars pour aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à améliorer leurs registres électroniques de vaccination afin de mieux surveiller le taux de vaccination;



1,3 million de dollars pour modifier des projets financés existants afin d'y intégrer des mesures et des activités visant à lutter contre la COVID-19.

Le FPI est l'un des nombreux programmes du gouvernement du Canada dont le but est de collaborer avec les communautés pour accroître la confiance à l'égard des vaccins et éliminer les obstacles à la vaccination. Le FPI inclut le Défi de l'innovation communautaire des vaccins, qui offrira jusqu'à 140 subventions pour des campagnes communautaires d'information visant à habiliter les dirigeants communautaires à diffuser les travaux portant sur les vaccins contre la COVID-19 et les mesures de santé publique.

La campagne Demandez aux experts se déroulera du 15 juin 2021 au 31 juillet 2021. Les publicités seront diffusées à la télévision, sur des sites web, dans les médias sociaux et par le marketing des moteurs de recherche. Par le biais d'une série de vidéos, la campagne donne des explications sur diverses questions, comme l'importance de recevoir la seconde dose du vaccin, les raisons pour lesquelles les jeunes en bonne santé doivent se faire vacciner et le fonctionnement des vaccins.

Dans le cadre du FPI :

Alberta International Medical Graduates Association recevra jusqu'à 500 000 $ pour son projet Improving COVID-19 Vaccine Literacy and Acceptancy among Newcomers (Améliorer la connaissance et l'acceptation des vaccins contre la COVID-19 chez les nouveaux arrivants).

Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Inc. recevra jusqu'à 470 000 $ pour son projet Protecting Our Future: Winnipeg Urban Indigenous Peoples (Protégeons notre avenir : les peuples autochtones de la ville de Winnipeg ).

Réfugié 613 recevra jusqu'à 500 000 $ pour son projet Vaccination, Misinformation and Digital Media: Mobilizing Newcomer Information Practices for Effective COVID Communications (Vaccination, désinformation et médias numériques : Mobiliser les nouveaux arrivants - Pratiques d'information pour une communication efficace sur la COVID).

