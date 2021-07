METRO inc. annoncera les résultats de son troisième trimestre 2021





MONTRÉAL, le 20 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le 11 août 2021, METRO inc. dévoilera les résultats financiers du troisième trimestre de son année financière 2021. L'annonce de ces résultats sera suivie d'un appel conférence à 9 h 00 (HAE).

Messieurs Eric R. La Flèche, président et chef de la direction et François Thibault, vice-président exécutif et chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs et des analystes financiers pour commenter les résultats financiers. La conférence téléphonique sera suivie d'une période de questions.

Les analystes et investisseurs institutionnels sont invités à accéder à cette conférence téléphonique, en composant le 416 764-8651 ou le 1 888 390-0620 (code d'accès 43457906) ou via le site internet en cliquant ici. Les journalistes et le public pourront y accéder en mode écoute uniquement. La retransmission de la conférence téléphonique sera accessible environ deux heures après l'évènement, en composant sans frais le 1 888 390-0541 (code d'accès 457906), ou en ligne en cliquant ici, jusqu'au 11 septembre 2021, 23 h 59 (HAE).

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de près de 18 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur et fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 950 magasins d'alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de même que de quelque 650 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy, qui procurent de l'emploi à près de 90 000 personnes. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca.

SOURCE METRO INC.

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 09:39 et diffusé par :