KPMG au Canada remporte un prix IMPACT de Microsoft Canada

Remis tous les ans, ces prix canadiens récompensent les partenaires de Microsoft qui s'efforcent d'améliorer la vie des Canadiens.

MONTRÉAL, le 20 juill. 2021 /CNW/ - KPMG au Canada est fier d'annoncer qu'il a remporté un prix IMPACT 2021 de Microsoft Canada dans la catégorie Intervention communautaire. Remis tous les ans, ces prix canadiens récompensent les partenaires de Microsoft qui s'efforcent d'améliorer la vie des Canadiens et qui excellent dans la vente, le marketing, la création et la mise en oeuvre de solutions axées sur la technologie de Microsoft.

« Nous sommes honorés d'être reconnus à la fois pour avoir respecté nos valeurs et pour avoir mis à profit la technologie en vue de trouver de nouvelles solutions pour les membres de notre collectivité les plus durement touchés par la pandémie, affirme Kathy Penner, associée, Services-conseils en TI et leader nationale, Technologie - Solutions d'entreprises de KPMG. Je suis très fière du travail que notre équipe a accompli en vue de mettre au point et de déployer rapidement la plateforme Food for Kids au début de la pandémie. À bien des égards, les 16 derniers mois ont renforcé l'importance de soutenir nos collectivités et les façons dont nous pouvons utiliser la technologie pour faire une différence. »

Lorsque la pandémie de coronavirus a entraîné la fermeture des écoles publiques en mars 2020, les Programmes d'alimentation saine pour les élèves sur lesquels comptaient plus de 200 000 élèves de la ville de Toronto pour obtenir des déjeuners, des collations et des dîners nutritifs ont également été interrompus. En collaboration avec la Toronto Foundation for Student Success (TFSS), KPMG a agi rapidement afin de trouver un moyen d'offrir de la nourriture aux enfants qui en avaient besoin de la façon la plus sécuritaire et la plus rapide possible, en utilisant son cadre Connected Enterprise de KPMG et en tirant parti des technologies de Microsoft.

KPMG a aidé TFSS à mettre au point la solution Food for Kids qui lui a permis de livrer des cartes d'épicerie d'une valeur d'environ 5,7 millions de dollars à plus de 110 000 enfants dans le besoin provenant de 600 écoles de Toronto, de mars à août.

« Sans cette équipe, nous n'aurions eu aucun moyen de commencer à mettre sur pied cette initiative, a déclaré Catherine Parsonage, directrice générale et chef de la direction de la Toronto Foundation for Student Success. Ils forment vraiment un groupe impressionnant et compatissant. Ce prix est une reconnaissance bien méritée. »

« Lorsque vous vous concentrez sur les résultats qui comptent, vous pouvez changer le monde, affirme Ian Gilmour, associé délégué au sein du groupe Services-conseils - Management de KPMG, qui appuie activement le Programme d'alimentation saine pour les élèves depuis de nombreuses années et qui a dirigé ce projet précis. Ce n'est qu'un exemple de la puissance qu'a la technologie dans la création d'un avenir meilleur pour tous. Je suis très reconnaissant envers l'équipe de faire du bénévolat, de faire des sacrifices et de redonner à la collectivité. L'incidence de ce programme sur la collectivité a été profondément gratifiante. Félicitations à toute l'équipe! »

Microsoft Canada a remis ses prix la semaine dernière dans le cadre de la deuxième conférence virtuelle Microsoft Inspire. Les gagnants ont été sélectionnés en fonction du travail exceptionnel que les entreprises ont fait pour leurs clients et la communauté.

« Nous sommes heureux de remettre à KPMG le prix IMPACT dans la catégorie Intervention communautaire de cette année », a déclaré Suzanne Gagliese, vice-présidente de la division Solutions partenaires mondiaux chez Microsoft Canada. En dépit d'une année difficile, nos partenaires ont fait preuve d'un dévouement envers l'innovation et l'expérience client en tirant parti de solutions de pointe pour relever des défis opérationnels complexes et surmonter les perturbations. »

