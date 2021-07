Les Ordinateurs Portables GIGABYTE AERO Ravissent les Créateurs de Contenu avec un Pack Complet





TAIPEI, 20 juillet 2021 /CNW/ - Dans le contexte technologique actuel, tout le monde peut s'improviser créateur de contenu. Les contenus numériques provenant des quatre coins du monde sont devenus notre principale source de divertissement et d'information. L'ordinateur portable est également devenu un élément essentiel du mode de vie des créateurs de contenu, offrant une performance exceptionnelle en déplacement à l'ère des mises à jour instantanées. Mais les créateurs sont également à la recherche d'ordinateurs portables puissants qui peuvent tout faire, du montage de vidéos avec une résolution 4K à la diffusion en direct au public du monde entier.

Les ordinateurs portables de la série AERO de GIGABYTE sont les meilleurs instruments pour gérer la création de contenus modernes. À l'instar de leurs prédécesseurs, les ordinateurs de nouvelle génération de la série AERO offrent une performance exceptionnelle grâce au tout dernier processeur Intel de 11e génération et aux cartes graphiques GeForce® RTX 30 de NVIDIA®. Ces processeurs puissants offrent des prouesses de traitement ultra rapides, ce qui permet de réaliser de multiples tâches très facilement. Qu'il s'agisse de montage vidéo professionnel ou de contenus de jeux en streaming, les ordinateurs portables de la série AERO répondent aux différents besoins de tous les créateurs.

Sur le plan de l'affichage, les ordinateurs de la série AERO dominent sans aucun doute le marché. La ultra-haute définition (UHD) 4K et les couleurs exceptionnelles du panneau OLED de 15 pouces et du panneau IPS LCD de 17 pouces en font des produits remarquables dans leurs catégories respectives. Les panneaux X-ritetm certifiés Pantone et calibrés à l'usine de la série d'ordinateurs portables AERO donnent aux créateurs de contenu un accès aux couleurs les plus éclatantes et fidèles à la réalité. Ses écrans sterling ont reçu les éloges de NotebookCheck, l'un des plus importants médias spécialisés dans l'évaluation d'ordinateurs portables, qui considère par ailleurs les produits de la série AERO comme les ordinateurs portables offrant le meilleur affichage. (https://www.notebookcheck.net/The-Best-Notebooks-with-the-Best-Displays.120541.0.html)

Les créateurs peuvent également tirer profit des nombreuses options de connectivité de la série AERO. Entre autres, l'interface Thunderbolt 4 permet la transmission et l'affichage avec un seul câble, offrant le rendement optimal de la résolution 4K.

Depuis son lancement, la série AERO a remporté de nombreux prix dans le monde entier, dont le Red Dot Design Award, le Taiwan Excellence Award et bon nombre d'autres distinctions, réaffirmant ainsi sa position de leader de l'industrie. Pour en savoir plus sur les ordinateurs portables de la série AERO de GIGABYTE, cliquez sur le lien suivant : https://www.aorus.com/laptops/gaming

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1573881/GIGABYTE_AERO_Laptops_Thrill_Content_Creators_Complete_Package.jpg

SOURCE GIGABYTE

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 09:00 et diffusé par :