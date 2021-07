HAWKMOON COMMENCE LE FORAGE DE LA PROPRIÉTÉ AURIFÈRE WILSON, QUÉBEC





Hawkmoon Resources Corp. (CSE : HM ; FSE : 966) (« Hawkmoon » ou la « Société ») a commencé son programme de forage au diamant (le « Programme ») sur le projet aurifère Wilson (« Wilson » ou la « Propriété »). La Propriété est située à environ 125 kilomètres au nord-est de Val-d'Or et à 15 kilomètres à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Hawkmoon prévoit de forer environ 5 000 mètres sur Wilson dans 29 trous cet été.

Le Programme ciblera trois zones clés sur et autour des indices Toussaint, Midrim et Moneta-Porcupine Nord. Hawkmoon prévoit valider plusieurs trous de forage historiques qui ont été forés bien avant la mise en oeuvre de la Norme canadienne 43-101 (« NI 43-101 »). Cela visera à mettre la vaste base de données en conformité avec le Règlement 43-101. Hawkmoon a également l'intention de vérifier la minéralisation sous les tranchées, de tester certaines anomalies de polarité induite (« IP ») ainsi que de tester par forage les extensions possibles des indices existants. Il est prévu que le Programme devrait prendre environ cinq semaines. Le Programme est supervisé par Thomas Clarke, Vice-président Exploration de Hawkmoon Resources.

M. Branden Haynes, président de Hawkmoon déclare : « Nous pensons tous que forer cinq mille mètres sur notre propriété avancée seulement trois mois après la clôture de notre introduction en bourse distingue Hawkmoon. Toute l'équipe est ravie de commencer le travail sur Wilson. Le forage de Wilson est un objectif de Hawkmoon depuis l'acquisition du projet de Ressources Cartier en avril. L'embauche d'un entrepreneur en forage de premier ordre ne fait qu'augmenter notre confiance dans le programme. »

A propos de Hawkmoon Resources

Hawkmoon se concentre entièrement sur ses trois projets aurifères québécois. Deux de ces projets se trouvent dans l'un des plus grands gisements d'or au monde, la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Ces deux projets aurifères sont accessibles par des routes entretenues par le gouvernement et se trouvent à proximité l'un de l'autre à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon. Le troisième projet est situé dans le camp aurifère Belleterre au sud-ouest de Val-d'Or.

Personne qualifiée

Les renseignements de nature technique présents dans ce communiqué ont été rédigés et révisés par M. Thomas Clarke, P.Geo., Pr.Sci.Nat. M. Clarke est une personne qualifiée au sens du Règlement NI 43-101 et un directeur et le vice-président de l'exploration de Hawkmoon.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives. L'utilisation du mot « attendu », « projeté », « poursuivre », « plans » et des expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations concernant : le programme prévu de la société sur la propriété Romeo et le programme de surface et le programme de forage sur la propriété Wilson. Les déclarations prospectives sont faites à la date des présentes et la Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, lorsqu'en raison de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement, sauf si requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

