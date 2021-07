Rogers est reconnue comme offrant le meilleur réseau sans-fil en Alberta





EDMONTON, Alberta, 20 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude publiée aujourd'hui par umlaut, chef de file mondial de l'évaluation et de l'analyse comparative des réseaux mobiles, classe Rogers au premier rang des opérateurs de services sans-fil en Alberta, y compris à Edmonton et à Calgary, pour la qualité de son service de transmission de la voix et de données et la fiabilité de son réseau.

Les résultats confirment que les clients de Rogers ont accès à la meilleure expérience de réseau sans-fil en Alberta, à un moment où la connectivité est plus importante que jamais. Grâce au réseau mobile de Rogers, les clients obtiennent le meilleur rendement tout en restant connectés à ce qui compte pour eux, qu'il s'agisse d'accéder à des services essentiels, de garder le contact avec leurs proches, de répondre à des appels professionnels en déplacement ou de regarder en continu les plus récents films. Pour les entreprises de toute taille, une connectivité mobile fiable joue un rôle essentiel, car de nombreux Albertains continuent de travailler à distance.

« À une époque où la connectivité est absolument essentielle pour les Albertains, nous sommes fiers d'offrir le réseau sans-fil reconnu comme étant le meilleur et le plus fiable de la province, afin veiller à ce que nos clients restent connectés, a déclaré Larry Goerzen, président, Alberta et région des Prairies, Rogers. De nos villes à nos régions rurales, nous continuons d'investir dans nos réseaux sans-fil pour les clients de l'Alberta, et cette reconnaissance de la part d'umlaut, un chef de file mondial renommé pour sa méthodologie de tests, en dit long sur les engagements que nous avons pris pour soutenir les consommateurs et les entreprises de la province. »

Rogers s'est classée première quant à la fiabilité de l'ensemble de son réseau dans toute la province, ainsi qu'à Edmonton et à Calgary. L'étude et l'analyse d'umlaut ont déterminé que le réseau sans-fil de Rogers est le meilleur et le plus fiable au Canada, et que Rogers est l'un des meilleurs fournisseurs de services sans-fil au monde.

umlaut, qui évalue des réseaux mobiles dans plus de 120 pays, a mesuré le rendement des services de transmission de la voix et des données sur les téléphones intelligents au moyen d'essais de rendement complets partout au Canada. L'entreprise attribue un pointage global à chaque fournisseur canadien en classant le rendement des cas types d'utilisation par les consommateurs, comme effectuer et recevoir des appels, naviguer sur des sites web populaires, télécharger et téléverser du contenu, et regarder du contenu vidéo en continu. umlaut a effectué des essais de performance sur une distance de 30 000 km au cours d'une période de 52 jours, couvrant les grandes régions métropolitaines, les petites municipalités et les routes de liaison. Parmi les éléments évalués, mentionnons la fiabilité du réseau, la réactivité, les vitesses de téléchargement et de téléversement, la qualité de la voix, la rapidité de l'établissement des communications, et la stabilité et la qualité de la lecture vidéo en continu. Cliquez ici (anglais seulement) pour en savoir plus.

Depuis janvier 2020, Rogers a investi dans l'amélioration du réseau LTE et de la connectivité 5G dans plus de 450 communautés urbaines, rurales et éloignées de l'Alberta, du Manitoba et de la Saskatchewan. Dans le cadre de cette expansion, Rogers a déployé la 5G dans plus de 380 de ces communautés. Ces investissements s'inscrivent dans la foulée de l'annonce faite récemment par l'entreprise de se joindre à Shaw, qui prévoit un investissement de 6,5 milliards de dollars pour la prestation de services 5G aux communautés de l'Ouest canadien et la création d'un nouveau fonds de Rogers pour la connectivité en milieu rural et autochtone de 1 milliard de dollars afin de combler le fossé numérique.

Rogers met l'accent sur l'établissement de partenariats et la prestation d'une connectivité 5G fiable afin de soutenir les Albertains de partout dans la province. Plus tôt cette année, l'entreprise a étendu son réseau 5G au Banff Sunshine Village, dotant ainsi la station de ski et ses clients d'une technologie de nouvelle génération.

« La qualité du réseau sans-fil de Rogers permet à nos clients du Banff Sunshine Village de garder le contact avec leurs amis et leur famille partout dans le centre de villégiature, a indiqué Kendra Scurfield, directrice, Marque et communications, Banff Sunshine Village. Nous savons que nous pouvons compter sur la connectivité de Rogers, que ce soit dans le stationnement, sur les sommets enneigés ou à n'importe quel endroit de la station. »

Voici les réalisations de Rogers en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan depuis janvier 2020 :

Prestation de la 5G : lancement du premier réseau 5G au Canada le plus étendu et le plus fiable 1 , qui dessert maintenant plus de 380 communautés en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan.

, qui dessert maintenant plus de 380 communautés en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan. Investissements continus dans le réseau : annonce récente d'une entente avec la ville de Calgary visant à stimuler le développement économique et à étendre le réseau de fibre optique de Rogers dans le but d'offrir une connexion haute vitesse fiable à plus de 2 500 entreprises de Calgary, y compris le secteur public, les universités et les écoles.

Soutien à l'innovation technologique : établissement de la Chaire de recherche sur l'Internet des objets de Rogers à l'Université de Calgary.

Partenaires communautaires connectés : L'équipe Rogers service Affaires et la Première Nation de Peguis, la plus grande communauté des Premières Nations du Manitoba, ont mis au point des solutions novatrices qui contribuent à combler le fossé numérique dans cette communauté. Rogers a également offert un soutien essentiel et lancé une bouée de sauvetage numérique en fournissant des milliers de téléphones et de forfaits à des centres d'hébergement pour femmes et des sections régionales de Pflag, ainsi qu'à des organismes pour les jeunes comme Grands Frères Grandes Soeurs du Canada pour permettre aux jeunes de conserver leurs liens avec leur mentor.

1 Rogers s'est classée au premier rang dans le cadre de l'audit de performance mené par umlaut sur les données mobiles dans les grandes villes canadiennes réalisé au Tr4 de 2020. Consultez www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (en anglais). La couverture la plus étendue en fonction de la superficie totale en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux.

