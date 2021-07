Eastman annonce un projet avec USAMP et PADNOS pour une étude sur le recyclage entièrement circulaire sur le marché automobile





Une nouvelle technologie en circuit fermé fournira une solution rentable pour créer de nouveaux matériaux durables à partir des déchets plastiques automobiles

KINGSPORT, Tennessee, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Eastman (NYSE: EMN) a annoncé aujourd'hui une collaboration avec le United States Automotive Materials Partnership LLC (USAMP) et le recycleur automobile PADNOS pour réaliser une étude de faisabilité conceptuelle visant à mettre en place un projet en boucle fermée pour recycler les déchets plastiques mélangés de l'industrie automobile dans la chaîne d'approvisionnement automobile. USAMP est une filiale du United States Council for Automotive Research LLC (USCAR).

Lorsque les automobiles sont en fin de vie, les métaux, les pneus et le verre représentent 80 à 90 % des matériaux qui peuvent être recyclés à l'aide des procédés traditionnels de recyclage mécanique. Les 10 à 20 % restants, appelés résidus de broyage automobile (RBA), sont constitués de plastique mélangé et d'autres matières non recyclés qui finissent actuellement dans des décharges ou sont récupérés au moyen de technologies de valorisation énergétique des déchets. Dans le cadre de cette initiative, PADNOS utilisera ces RBA comme matière première durable pour le processus de recyclage moléculaire d'Eastman, créant ainsi une solution véritablement circulaire.

L'étude évaluera également l'efficacité de la technologie de renouvellement du carbone (CRT) d'Eastman, l'une des deux technologies de recyclage moléculaire d'Eastman, qui décompose la fraction riche en plastique des RBA en blocs de construction moléculaires. En recyclant ces plastiques grâce à la technologie de CRT, Eastman peut remplacer les matières premières d'origine fossile et créer des polymères sans compromettre les performances pour une nouvelle utilisation dans l'industrie automobile.

USAMP y voit un potentiel d'économies d'énergie et de réduction des émissions globales de gaz à effet de serre tout en éliminant une fraction importante des 5 à 7 millions de tonnes de RBA générés chaque année aux États-Unis dans les décharges.

« Ce projet de recyclage automobile de 12 mois avec Eastman et PADNOS fait partie du vaste programme de recherche sur les matériaux et sur le développement durable d'USAMP », a déclaré Steve Zimmer, directeur exécutif d'USCAR. « Des programmes comme celui-ci sont essentiels pour établir une alternative rentable permettant de relever les défis liés à la génération des RBA pour les intégrer dans les pièces automobiles afin de permettre une véritable circularité de l'industrie. »

Steve Crawford, vice-président exécutif, directeur des départements de la technologie et du développement durable d'Eastman, a cité ce projet comme un excellent exemple de la manière dont la collaboration entre les différents maillons de la chaîne de production est essentielle à la généralisation de la circularité des matériaux.

« Nos technologies de recyclage moléculaire permettent de recycler des déchets plastiques complexes à l'échelle commerciale mais les technologies seules ne suffiront pas à construire une économie circulaire : cela nécessite un travail à travers toute la chaîne de valeur de la part de multiples acteurs déterminés à fournir des solutions durables », a déclaré M. Crawford. « C'est pourquoi ce projet est si passionnant. Les sociétés membres d'USCAR, Ford, General Motors et Stellantis, accélèrent leur approche de la conception de solutions plus durables pour les automobiles en fin de vie. Ce projet peut être un catalyseur pour la circularité au sein de la chaîne de valeur automobile, qui aborde à la fois les questions du climat et des déchets plastiques et redéfinit ce que nous pensions être possible. »

À propos d'Eastman

Fondée en 1920, Eastman est une entreprise mondiale de matériaux spécialisés qui fabrique une large gamme de produits que l'on retrouve dans des articles à usage quotidien. Soucieuse d'améliorer la qualité de vie sur le plan matériel, Eastman travaille avec ses clients pour offrir des solutions et des produits novateurs tout en maintenant son engagement envers la sécurité et la durabilité. Le modèle de croissance de l'entreprise, axé sur l'innovation, tire parti de plateformes technologiques de classe mondiale, d'une implication forte de la clientèle ainsi que d'un développement différencié des applications pour renforcer sa position de leader sur des marchés finaux attrayants tels que les transports, le bâtiment et la construction, et les biens de consommation. En tant qu'entreprise internationale et diversifiée, Eastman emploie environ 14 500 personnes dans le monde entier et sert des clients dans plus de 100 pays. En 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8,5 milliards de dollars et son siège social est situé à Kingsport, dans le Tennessee, aux États-Unis. Pour en savoir plus, consultez le site eastman.com.

À propos d'USCAR

Fondée en 1992, USCAR a pour objectif de renforcer la base technologique de l'industrie automobile nationale par le biais de la recherche et du développement coopératifs. Pour en savoir plus, consultez le site uscar.org.

À propos de PADNOS

Fondée en 1905, PADNOS?est une entreprise familiale de recyclage située dans le Michigan et l'Indiana, aux États-Unis, avec une portée nationale et mondiale. Grâce à ses diverses capacités de traitement, PADNOS est en mesure de collaborer et d'innover avec ses clients pour leur fournir des solutions durables en matière de déchets. L'amélioration continue est au coeur de l'histoire et de la culture de l'entreprise, permettant à PADNOS de relever les plus grands défis actuels en matière de développement durable. Avec plus de 25 sites, PADNOS assure une gestion précise et efficace des déchets pour les fabricants industriels et aide les membres de la communauté à transformer leurs déchets en ressources renouvelables. Le siège de PADNOS se situe à Holland, dans le Michigan, aux États-Unis. Pour plus d'informations, consultez le site PADNOS.com.

