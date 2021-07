Avis aux médias : La Baie d'Hudson et la ville d'Ottawa prolongent de trois jours la durée de la clinique de vaccination temporaire située au magasin La Baie d'Hudson de la rue Rideau





Hudson's Bay

QUOI : En partenariat avec la ville d'Ottawa, La Baie d'Hudson prolonge la durée de la clinique de vaccination temporaire à son magasin de la rue Rideau au centre-ville d'Ottawa. Les personnes peuvent se rendre à la clinique pour obtenir un rendez-vous. Les rendez-vous ne peuvent être pris qu'en personne, au plus tôt deux heures avant l'ouverture de la clinique, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Veuillez prendre note que l'approvisionnement en vaccin est limité. S'il y a une période d'attente, les résidents pourront recevoir une carte de rendez-vous et revenir à la clinique au moment prévu. Toute personne ayant reçu une dose de vaccin à cette clinique peut obtenir 20 % de rabais sur un achat en magasin. Montrez votre autocollant « J'ai reçu mon vaccin à La Baie d'Hudson » pendant l'une ou l'autre des 3 journées d'ouverture de la clinique pour profiter du rabais. Des exceptions s'appliquent. Précisions en magasin. QUI : Tous les résidents d'Ottawa âgés de 12 ans et plus peuvent prendre rendez-vous et recevoir le vaccin. QUAND : Du mercredi 21 juillet au vendredi 23 juillet 2021 Les heures de rendez-vous seront attribuées à partir de 9 heures. Heures de rendez-vous : De 11 h à 21 h OÙ : Magasin La Baie d'Hudson du centre Rideau à Ottawa 73 rue Rideau, 3e étage, Ottawa (Ontario) K1N 5W8 VACCINS : Cette clinique fournira des vaccins à ARN messager. Pour en savoir davantage, visitez le site Santé Publique Ottawa. ADMISSIBILITÉ : Première dose ? Pour les résidents d'Ottawa âgés de 12 ans et plus au moment de la vaccination. Deuxième dose ? Les résidents d'Ottawa âgés de 12 ans et plus peuvent recevoir une deuxième dose au moins 28 jours après avoir reçu un vaccin à ARN messager (Moderna ou Pfizer), et au moins huit semaines après avoir reçu le vaccin AstraZeneca.

