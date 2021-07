Second Closet devient Bolt, soulignant la croissance de l'entreprise en tant que fournisseur de traitement des commandes et de logistique durable de premier plan





Second Closet, un chef de file canadien de la logistique axée sur la technologie et fournisseur de services de livraison du dernier kilomètre, annonce aujourd'hui changer de nom pour devenir Bolt Logistics («?Bolt?»). Le nom Bolt illustre son engagement envers la rapidité du service, ainsi qu'une approche simplifiée, durable et axée sur le client pour le traitement des commandes, y compris des services fiables d'entreposage, de collecte et d'emballage, d'expédition et de livraison du dernier kilomètre et ce, à travers le Canada. Cette nouvelle image marque également le début d'un nouveau chapitre pour la société et s'aligne sur la stratégie de croissance de l'entreprise, qui entend porter son équipe à plus de 1?000 employés (qui sont actuellement au nombre de 650) d'ici à la fin 2021.

Le changement de désignation à Bolt reflète davantage les objectifs ambitieux de l'entreprise en matière de durabilité et sa mission de réduire son empreinte environnementale. Bolt prévoit construire le plus grand parc de véhicules électriques au Canada, avec 10 camions électriques qui arriveront à l'automne 2021, et 16 autres en commande pour le début de 2022. De plus, tous les entrepôts de Toronto, Ottawa, Montréal et Vancouver sont équipés d'un éclairage écoénergétique et d'une chaîne d'approvisionnement circulaire optimisée afin d'accélérer l'objectif de l'entreprise de mener des activités à bilan carbone négatif d'ici 2023.

«?Bien que les 16 derniers mois aient été criblés de changements et d'incertitudes, notre volonté d'offrir les meilleurs services logistiques intégrés et une livraison du dernier kilomètre durable est demeurée constante et inégalée, a déclaré Mark Ang, PDG de Bolt. Chaque jour, je ne cesse d'être inspiré par notre équipe de direction qui se consacre à ce que nos clients restent toujours au coeur de toutes nos activités, et qui a joué un rôle déterminant dans l'atteinte de ce jalon important. En continuant à accorder la priorité aux opérations technologiques et l'efficacité énergétique tout en se développant à la vitesse de l'éclair, la mission de notre entreprise, qui consiste à simplifier la logistique, n'a jamais été aussi claire qu'avec Bolt. Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de commencer ce nouveau chapitre et sommes impatients de continuer à faire progresser le secteur de la logistique dans les années à venir.?»

Grâce à son réseau actuel d'entrepôts totalisant plus de 400?000 pieds carrés et à sa flotte de 100 camions, Bolt a connu une croissance de 400 % de son chiffre d'affaires depuis le premier trimestre 2020, desservant des clients sur des marchés clés, notamment à Toronto, Ottawa, Montréal et Vancouver. Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Bolt prévoit également une expansion aux États-Unis en 2022, qui entraînera l'ouverture d'autres entrepôts et la croissance de la flotte de véhicules électriques.

Les opérations de premier ordre de Bolt offrent un service trois fois plus rapide que le traitement typique des commandes en ligne, avec un plus grand choix d'options de livraison. En plus d'optimiser les itinéraires pour une densité accrue afin de réduire les kilomètres parcourus et les coûts de carburant, Bolt augmente également la précision des livraisons en offrant aux clients de détail une visibilité sur l'heure d'arrivée des commandes grâce au suivi des camions en temps réel.

À propose de Bolt Logistics

Fondée en 2017, Bolt Logistics («?Bolt?») est un chef de file canadien de la logistique axée sur la technologie et de la livraison du dernier kilomètre pour les entreprises de toutes tailles ? des petites boutiques locales de commerce électronique aux grands détaillants nationaux. Bolt propose une approche durable et centrée sur le client en ce qui concerne le traitement des commandes, comprenant un entreposage fiable, la cueillette et l'emballage, l'expédition et la livraison du dernier kilomètre. En fonctionnant comme complément de l'équipe de chaque client, Bolt offre des services de premier ordre à chaque étape du processus, assurant des livraisons plus rapides, plus rentables et plus complètes. Bolt vise également à atteindre un bilan carbone négatif d'ici 2023 et construit actuellement la plus grande flotte de véhicules électriques au Canada. Pour savoir pourquoi les plus grandes entreprises de matelas et sommiers, de meubles et de commerce électronique canadiennes font confiance à Bolt comme partenaire de traitement des commandes, visitez gobolt.com.

