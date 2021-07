LifeWorks déclare un dividende en espèces en juillet 2021





(TSX : LWRK) LifeWorks Inc. (la « société » ou « LifeWorks ») a annoncé aujourd'hui un dividende en espèces de 0,065 $ l'action pour le mois de juillet 2021; cette somme sera versée le 16 août 2021 aux détenteurs d'actions inscrits au registre de LWRK le 30 juillet 2021.

LifeWorks désigne ce dividende comme étant un « dividende admissible » en vertu du paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada et autres lois provinciales et territoriales similaires.

À propos de Solutions Mieux-être LifeWorks

Solutions Mieux-être LifeWorks est un chef de file mondial en solutions technologiques oeuvrant auprès de clients qui souhaitent favoriser le mieux-être global de leurs employés tout en renforçant leur résilience organisationnelle. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos solutions portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite et en finances, et les services en actuariat et en placements. Solutions Mieux-être LifeWorks compte au-delà de 7 000 employés au service de plus de 24 000 organisations clientes dans plus de 160 pays. Elle est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : LWRK). Pour de plus amples renseignements, visitez le site lifeworks.com.

ID-CORP, ID-IR

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 08:05 et diffusé par :