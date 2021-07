Forest Remedies lance les premiers gummies multi oméga végétaliens Ahiflower de l'industrie





WINSTON-SALEM, Caroline du Nord, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Natures Crops International (NCI), fabricant d'huiles de spécialité pour les applications de nutraceutique, d'alimentation, de breuvage, de soins personnels et de nutrition animale, est heureux d'annoncer que les premiers suppléments gommeux fonctionnels contenant de l'huile Ahiflower® sont maintenant disponibles auprès de Forest Remedies, une marque de santé et de bien-être axée sur les ingrédients à base de plantes et les conditionnements écologiques.

L'huile d'Ahiflower® est une alternative végétalienne aux huiles de poisson et de lin, offrant une nutrition oméga complète et des bienfaits pour la santé appuyés par des essais cliniques sur l'homme et les omégas les plus complets et équilibrés.

Forest Remedies a lancé sa ligne innovante de tout premiers suppléments gommeux oméga à base de plantes avec Ahiflower comme ingrédient phare.

L'huile d'Ahiflower Multi Omega 3-6-9 aide à promouvoir la vitalité du coeur, du cerveau, de la peau et des articulations. Elle fournit un profil oméga complet démontré comme étant jusqu'à 4x plus efficace que l'huile de lin. Disponible sous forme de gummies végétaliennes ou de gélules molles végétaliennes.

aide à promouvoir la vitalité du coeur, du cerveau, de la peau et des articulations. Elle fournit un profil oméga complet démontré comme étant jusqu'à 4x plus efficace que l'huile de lin. Disponible sous forme de gummies végétaliennes ou de gélules molles végétaliennes. Elderberry Immune Multi Omega 3-6-9 + Ahiflower Oil fournit un soutien immunitaire et de bien-être. L'huile d'Ahiflower est associée à de l'extrait pur de baies de sureau, riche en antioxydants et en vitamines, pour soutenir le système immunitaire et la santé et le bien-être en général.

Les gummies Forest Remedies Ahiflower marquent une autre étape importante en tant que dernière innovation dans les nouveaux formats de distribution de l'huile d'Ahiflower. Les gummies ont toujours présenté un certain nombre de contraintes au niveau du processus d'administration des huiles à haute teneur en acides gras essentiels. Les problèmes d'oxydation naturelle peuvent entraîner un rancissement perceptible et des goûts désagréables.

Forest Remedies s'appuie sur des développements innovateurs dans la formulation, le mélange et le traitement pour aider à minimiser l'oxydation et permettre des dosages et des profils de saveur stables. Ces méthodes ont permis à l'entreprise d'être la première à commercialiser les gummies Ahiflower.

Les gummies ont un large attrait pour tous les groupes d'âge. Selon une étude de 2021 Institut de marketing naturel, les consommateurs qui ont choisi les gummies comme forme de supplément préférée ont augmenté de manière significative, de 137 % entre 2011 et 2020.

L'Ahiflower est produit de manière écologique. Un acre de récolte d'Ahiflower produit autant d'huile riche en oméga que 320 000 anchois et ne contribue pas à la surpêche de la faune marine. Ahiflower fait partie du système Crop Assured 365 de NCI, ce qui permet une traçabilité complète.

Prolongeant son engagement envers la planète, ces compléments sont conditionnés dans du carton recyclé biodégradable, sans plastique, et des fibres de cellulose de bois éco-sourcées.

Forest Remedies Multi Omega 3-6-9 gummies et soft gels sont disponibles ici.

Pour plus d'informations sur Ahiflower, ou pour l'incorporer dans votre prochaine formule, visitez www.ahiflower.com ou contactez info@ahiflower.com.

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 08:00 et diffusé par :