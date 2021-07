uBreakiFix implante un point de service franchisé à Saint-Jean-sur-Richelieu





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, Québec, 20 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'atelier de réparation d'appareils électroniques uBreakiFix est maintenant ouvert à Saint-Jean-sur-Richelieu au 1005, boulevard du Séminaire Nord, local 10, près de l'hôpital. Ce magasin offre des réparations pour les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs et autres appareils électroniques afin d'aider la région du Haut-Richelieu à rester branchée.



uBreakiFix Saint-Jean-sur-Richelieu appartient à Erik Levasseur qui connaît très bien la région. M. Levasseur a grandi à Saint-Jean-sur-Richelieu, où il vit toujours.

« Bien qu'il s'agisse du dixième magasin uBreakiFix au Québec, ce sera le premier dans ma ville natale et c'est vraiment spécial, déclare M. Levasseur. « J'ai fait la connaissance de la famille uBreakifix lorsque j'ai dû faire réparer mon téléphone. Mon expérience a été très positive et m'a laissé une excellente impression. J'ai alors su que je devais m'impliquer davantage. J'ai hâte d'offrir aux gens du Haut-Richelieu que j'affectionne tant le même service de qualité que j'ai reçu. »

uBreakiFix offre un service de réparation sur des appareils électroniques comme les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs, les consoles de jeux, et plus. À ce jour, uBreakifix a effectué plus de 11 millions de réparations dans ses 600 installations partout en Amérique du Nord. Même si les réparations les plus courantes concernent les écrans brisés et les problèmes de logiciels et d'appareils photo, uBreakiFix offre également des solutions pour la plupart des problèmes techniques sur tout appareil électronique, peu importe la marque ou le modèle.

« Chez uBreakiFix, tout ce qui compte, c'est que le client ait une excellente expérience, affirme M. Levasseur. Notre principal objectif est de fournir un service de réparation fiable, et nous avons très hâte de le faire d'une manière aussi pratique que possible dans notre emplacement idéal. Nous offrons des réparations le jour même au plus bas prix garanti sur tous nos travaux pour que la réparation des appareils soit facile et abordable. »

uBreakiFix a été fondé en 2009 par les entrepreneurs milléniaux, Justin Wetherill et David Reiff pour combler une lacune sur le marché de la réparation de téléphones abordable et de haute qualité. Le duo s'est rapidement associé à Eddie Trujillo pour faire évoluer la marque, qui jusque-là offrait ses services sur Internet, vers un modèle d'entreprise avec points de service physiques. uBreakiFix, qui a développé un système de franchise en 2013, exploite actuellement plus de 600 magasins aux États-Unis et au Canada.

« Chez uBreakiFix, notre histoire a été façonnée par un engagement inébranlable à améliorer continuellement l'expérience de réparation pour les clients, explique M. Wetherill. Nous avons fondé cette entreprise pour répondre à la demande de réparation de haute qualité, pratique, avec un excellent service et à un prix équitable. Nous disons toujours que nous sommes d'abord une entreprise de service à la clientèle et ensuite une entreprise de technologie. Nous sommes heureux de commencer à desservir Saint-Jean-sur-Richelieu et les communautés environnantes et de leur faire connaître le souci du travail bien fait et la crédibilité qui définissent l'expérience uBreakiFix. »

Pour plus de renseignements et pour consulter l'éventail des services, visitez ubreakifix.com/locations/saint-jean-sur-richelieu . uBreakiFix Saint-Jean-sur-Richelieu est situé au :

uBreakiFix

1005, boulevard du Séminaire Nord, local 10, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3A 1R7

450-349-1507

À propos de uBreakiFix

Fondée en 2009, l'entreprise se spécialise dans la réparation de petits appareils électroniques, notamment des téléphones intelligents, des consoles de jeu, des tablettes, des ordinateurs et bien d'autres encore. Les écrans fissurés, les problèmes logiciels, les problèmes affectant l'appareil photo ou la caméra et la majorité des autres problèmes peuvent être réparés en se rendant directement dans les magasins uBreakiFix répartis à travers les États-Unis et le Canada. Depuis 2016, uBreakiFix est le partenaire exclusif en réparations sans rendez-vous des utilisateurs de Google Pixel. En 2018, uBreakiFix est devenu un fournisseur de services agréé Samsung Care, offrant une assistance en personne le jour même aux clients de Samsung Galaxy à travers les États-Unis. En 2019, uBreakiFix s'est joint à la famille Asurion et mène désormais ses activités en tant que filiale de la société, tout en conservant la marque, l'équipe de direction et le modèle de franchise uBreakiFix. Pour plus d'information, visitez ubreakifix.com .

For more information, contact:

Natalie Chapo

(404) 717-2534

natalie.chapo@seesparkgo.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/29f38f6b-ab82-4bf5-b55f-36592ce69491/fr

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 08:05 et diffusé par :