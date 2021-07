Suspension de la négociation par l'OCRCVM - ISH

? H2O Innovation inc. (« H2O Innovation » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a récemment remporté le contrat d'opération et maintenance (« O&M ») pour la Ville de Laurel, au Mississippi, d'une valeur totale de 10,4 M $ sur 4 ans. Ce...

Le Groupe Peak Fintech Inc. (« Peak » ou la « Société »), une société Fintech et fournisseur de service au secteur des prêts commerciaux en Chine, a publié aujourd'hui ses prévisions de revenus, de BAIIA et de bénéfices pour les années 2021, 2022...