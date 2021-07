Retarus étend son développement mondial et ouvre une nouvelle succursale à Lisbonne





Retarus, fournisseur international de services cloud pour entreprises, poursuit sa forte croissance avec l'ouverture d'un nouveau centre de développement à Lisbonne. La filiale portugaise nouvellement fondée par Retarus embauchera 15 collaborateurs d'ici la fin de l'année. Ils renforceront l'équipe de développeurs logiciel déjà présente au siège social de Munich et à Timi?oara, en Roumanie, afin de travailler sur les nouvelles fonctionnalités de la Retarus Secure Email Platform.

Témoignant de l'excellent développement commercial de l'entreprise malgré la pandémie, Retarus a ouvert officiellement sa nouvelle filiale en juin 2021, en réponse à la demande croissante des entreprises souhaitant numériser et automatiser leurs échanges et leur business process. Dès le début du mois de juin, les premiers employés ont commencé à travailler au sein de la nouvelle société Retarus Portugal Unip Lda., avec pour objectif d'atteindre un effectif de 15 collaborateurs d'ici la fin de l'année.

"L'industrie technologique portugaise connaît actuellement une croissance deux fois plus rapide que celle de tout autre centre technologique en Europe. Le système éducatif moderne du pays est parmi les meilleurs d'Europe à l'échelle universitaire, et forme des talents du plus haut niveau", déclare Martin Hager, PDG et fondateur de Retarus. "En tant que véritable hub technologique, Lisbonne attire également un grand nombre d'investisseurs étrangers et de professionnels internationaux de haut vol. Pour nous, il s'agit d'un environnement idéal pour accroître encore davantage notre capacité de développement de logiciels et pour trouver les bons talents."

"C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons la décision de Retarus d'établir un nouveau centre de développement logiciel au Portugal. Cela montre encore que notre pays est en train de devenir une destination privilégiée pour les activités informatiques. Il s'agit d'une contribution importante au positionnement du Portugal en tant que pôle technologique européen, disposant d'un large spectre de talents hautement spécialisés au sein d'un écosystème dynamique, multilingue et cosmopolite", ajoute Luís Castro Henriques, président de l'agence publique portugaise pour l'investissement et le commerce extérieur, l'AICEP.

Retarus Portugal Unip Lda. devient la 16ème succursale et la 12ème filiale internationale de Retarus, avec la France, l'Autriche, la Suisse, l'Italie, , l'Espagne, la Roumanie, le Royaume-Uni, Singapour, la Thaïlande, l'Australie et les États-Unis.

Vous pouvez trouver plus de détails et les postes actuellement ouverts sur landing.jobs/at/retarus ainsi que sur https://www.retarus.com/career/.

A propos de Retarus

Grâce à l'excellence de ses solutions et de ses services, à son infrastructure intelligente et à ses technologies brevetées « Made in Germany », Retarus tient les rênes de la communication dans les entreprises du monde entier. Ses technologies de pointe, ses centres de données à haute disponibilité et sa plateforme innovante de Cloud Messaging permettent à Retarus de fournir à ces entreprises sécurité maximale, performances accrues et continuité des services. Fort de son expérience dans la gestion des flux d'informations de niveau grande entreprise, Retarus veille à ce que toutes les informations arrivent de manière sûre et fiable au bon moment, au bon endroit et dans le bon format, et ce depuis 1992, avec 15 agences sur quatre continents. 75 % des entreprises du DAX 30, la moitié des entreprises de l'EURO STOXX 50 ainsi que 25 % des entreprises du S&P 100 font confiance aux services de Retarus. Parmi ses clients les plus fidèles figurent Adidas, Bayer, BNP Paribas, Bosch, Continental, DHL, DZ BANK, Fujitsu, Goldman Sachs, Honda, Interflora, Linde, PSA, Puma, Sixt, T-Systems, Sony, Europ Assistance et Photobox. Pour en savoir plus : www.retarus.fr

