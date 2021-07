Trois nouvelles collections sont inscrites au Registre de la Mémoire du monde du Canada





OTTAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - La Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO), les Archives de la Nouvelle-Écosse, les Archives de l'Université de l'Alberta et les Archives publiques de l'Ontario sont heureuses d'annoncer que trois nouvelles collections ont été inscrites au Registre de la Mémoire du monde du Canada.

Créé en 2017, le Registre fait la promotion de la vaste diversité du patrimoine documentaire du Canada, qui s'étend de l'arrivée des peuples autochtones sur le territoire à aujourd'hui. La sauvegarde de la mémoire du monde, aujourd'hui et à l'avenir, assure un accès universel à notre patrimoine artistique, culturel, économique, géographique, linguistique, politique, scientifique, spirituel et identitaire.

Deux des trois collections nouvellement inscrites témoignent de la vie des Canadiennes et des Canadiens noirs. À mi-chemin de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies (2015-2024), la CCUNESCO est ravie d'ajouter des éléments du patrimoine documentaire des Canadiens noirs au Registre, puisque mieux faire connaître les diverses cultures, histoires et contributions de cette communauté au sein de la société canadienne est une de ses priorités.

Les trois collections ajoutées sont les suivantes :

Dossiers judiciaires de Viola Irene Desmond - Archives de la Nouvelle-Écosse

Viola Irene Desmond (née Davis, 1914-1965) était une femme d'affaires et entrepreneure afro-néo-écossaise. Alors qu'elle se rendait à Sydney pour un voyage d'affaires, elle a été obligée de passer la nuit à New Glasgow , en Nouvelle-Écosse, où elle a été emprisonnée jusqu'au lendemain parce qu'elle avait refusé de quitter la section réservée aux « blancs seulement » du Roseland Theatre pour prendre une place dans la section réservée aux « personnes de couleur ». La cour de magistrat de New Glasgow l'a accusée d'évasion fiscale parce qu'il y avait une différence d'un cent dans les taxes applicables à ces deux sections. À son retour à Halifax , Mme Desmond a contesté sa condamnation à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse avec le soutien de la Nova Scotia Association for the Advancement of Coloured People, qui venait d'être formée. Il s'agissait de la première contestation judiciaire connue intentée par une femme noire au Canada contre la ségrégation raciale, et l'événement a marqué un tournant décisif pour l'avancement des droits civils au Canada .

Ces dernières années, on a souligné l'importance de l'héritage laissé par Viola Desmond. En 2010, Mme Desmond est devenue la première personne au Canada à recevoir un pardon absolu à titre posthume. Elle figure sur un timbre commémoratif émis par Postes Canada en 2012 et a fait l'objet d'une Minute du Patrimoine d'Historica Canada en 2016. En 2018, elle est devenue la seule femme ne faisant pas partie de la royauté à être représentée sur un billet de banque canadien en circulation courante et a été nommée Personnalité historique nationale.

Fonds Alvin D. McCurdy - Archives publiques de l' Ontario

Alvin D. McCurdy a travaillé pour préserver le patrimoine des communautés noires à Amherstburg et ailleurs dans le sud de l' Ontario à une époque où les rares archives traditionnelles et autres institutions établies qui s'intéressaient aux documents historiques des Noirs y voyaient uniquement un intérêt indirect. Les années qu'il a passées à collectionner et à préserver des documents historiques témoignent de son activisme communautaire et ont laissé un héritage durable pour toutes les personnes qui s'intéressent aux expériences des Canadiennes et des Canadiens noirs. Hébergé aux Archives publiques de l' Ontario , le fonds McCurdy est l'une des principales collections permettant de comprendre l'histoire et les récits concernant le rôle d' Amherstburg au sein du Chemin de fer clandestin, le parcours des Canadiennes et des Canadiens noirs et les contributions qu'ils ont apportées au Canada en général.





Le fonds Violet Archer (vers 1920-2000) couvre plus de 75 ans et contient des documents sur le travail de composition, de recherche et d'enseignement ainsi que les expériences de vie de cette professeure et compositrice de renommée internationale. Violet Archer était une éminente compositrice canadienne dont le catalogue comprend environ 335 oeuvres, notamment des compositions pour orchestre, choeur, orgue et piano solo. Les éléments du fonds sont tous classés et décrits, et des dossiers intacts reflètent les facettes professionnelle et personnelle de sa vie et offrent de nombreuses avenues de recherche. Le fonds englobe l'histoire de la musique, la composition et la théorie, et démontre le cheminement de carrière d'une femme en tant que compositrice dans la société nord-américaine. Il contient des dossiers textuels, des enregistrements sonores, des éléments visuels et des oeuvres d'art.

Que signifie l'inclusion au Registre de la Mémoire du monde?

Le programme de la Mémoire du monde de l'UNESCO présente les documents les plus significatifs du patrimoine et de l'histoire de l'humanité. L'inclusion au Registre souligne l'importance et la pertinence de la préservation du patrimoine documentaire. Elle met aussi en lumière l'importance de rendre ces collections uniques accessibles aux étudiants, aux chercheurs et au grand public.

Le comité consultatif canadien de la Mémoire du monde est composé d'experts qui examinent les candidatures et formulent des recommandations à la Commission canadienne pour l'UNESCO concernant les collections qui doivent être incluses au Registre de la Mémoire du Canada.

Consultez le Registre de la Mémoire du monde du Canada pour la liste complète des 23 collections inscrites.

