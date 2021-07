Coinsquare a nommé Martin Piszel au poste de Directeur Général pour diriger la prochaine phase d'accélération du secteur des actifs numériques





L'ancien dirigeant de Tradelogiq, Martin Piszel, remplace Stacey Hoisak, qui assumera ses nouvelles fonctions de président et de chef des affaires juridiques.



TORONTO, 20 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coinsquare, la principale plateforme de négociation d'actifs numériques et de crypto-monnaies au Canada, a annoncé que son conseil d'administration a nommé Martin Piszel comme nouveau directeur général. Piszel rejoindra également le conseil d'administration de Coinsquare et Stacey Hoisak assumera son nouveau rôle de présidente et chef des affaires juridiques.

M. Piszel est un dirigeant accompli qui possède plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs des marchés des capitaux et du commerce électronique. Il a récemment occupé le poste de responsable du développement de l'entreprise chez Tradelogiq Markets Inc.

« Coinsquare est en train d'entrer dans une nouvelle phase de son développement et de sa croissance, alors que nous nous rapprochons de plus en plus de la réglementation et du renforcement de notre position en tant que principale plateforme de commerce d'actifs numériques au Canada », a déclaré Jason Theofilos, président du conseil d'administration. « La vaste expérience de Martin dans les marchés financiers réglementés et l'espace du commerce électronique renforcera l'équipe de direction de Coinsquare qui est déjà extrêmement solide ; de plus, elle favorisera l'innovation et la croissance dans cette prochaine phase du parcours de l'entreprise. »

Avant Tradelogiq, M. Piszel était chef et directeur général, Exécution alternative et courtage de premier ordre, à Marchés mondiaux CIBC, et membre du comité de gestion des actions de la Banque. Il était également cofondateur d'Alpha ATS, qui a ensuite été vendu à la Bourse de Toronto (TMX), et a été vice-président des ventes et du marketing chez E*Trade Canada.

« J'ai eu l'honneur de diriger Coinsquare pendant une phase de transition passionnante qui a connu une croissance et une expansion rapides sur le marché canadien, des alliances réglementaires renforcées et des avancées technologiques dans notre plateforme de commerce et nos applications mobiles », a déclaré Stacey Hoisak. « Avec les progrès significatifs réalisés dans la réalisation de la vision de l'entreprise visant à apporter la révolution de la monnaie numérique à tous les Canadiens, c'est le bon moment pour cette transition vers le prochain leader de Coinsquare. Je serai heureux de travailler en étroite collaboration avec Martin et le reste de l'équipe de direction à la mise en oeuvre des stratégies à plus long terme de Coinsquare. »

« Je suis ravi de me joindre à Coinsquare et à son équipe talentueuse. Ma vaste expérience des marchés de capitaux contribuera à accélérer l'objectif actuel de Coinsquare, qui est de devenir une entité entièrement réglementée, et à renforcer sa position sur le marché comme la plateforme d'échange d'actifs numériques la plus fiable au Canada. L'adoption des monnaies numériques au Canada a encore beaucoup de chemin à parcourir et Coinsquare est bien placé pour diriger et sensibiliser les Canadiens à cette classe d'actifs émergente », a déclaré Martin Piszel.

« Au nom du conseil d'administration, je souhaiterais remercier Stacey pour ses qualités de leader et ses importantes contributions à Coinsquare, notamment en tant que directrice générale où elle a dirigé avec succès l'entreprise pendant une période de croissance importante et plus loin sur la voie de la conformité réglementaire complète », a déclaré Jason Theofilos. « Sous sa direction, Coinsquare a pu tirer parti de conditions de marché favorables et de partenariats renforcés, obtenir des investissements de capitaux externes et s'engager dans une nouvelle phase d'expansion de l'entreprise. En tant que présidente et directrice des affaires juridiques, Stacey continuera à tenir un rôle clé dans l'avenir de la société, et nous sommes impatients de continuer à travailler à ses côtés. »

À propos du Coinsquare

À partir de 2014, Coinsquare a fourni aux commerçants d'actifs numériques une plateforme de commerce propriétaire conçue pour offrir une interface robuste, sécurisée et intelligente pour le commerce de Bitcoin, Ethereum, Litecoin et autres actifs numériques. Les produits et services de Coinsquare comprennent également Coinsquare Wealth pour les personnes et institutions qualifiées. Notre service Wealth offre aux clients un bureau OTC présentant une liquidité de qualité institutionnelle, une gestion de compte dédiée par l'un de nos directeurs de compte expérimentés, et toute une série d'autres produits d'investissement axés sur les actifs numériques. Pour en savoir plus et connaître les conditions générales, consultez le site https://coinsquare.com/.

