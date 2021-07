Le programme « Sors dehors » de la FCF primé pour avoir permis aux jeunes de 15 à 18 ans de se rapprocher de la nature et de la conservation de la faune





OTTAWA, 20 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne de la faune (FCF) est fière d'annoncer que son programme Sors dehors est lauréat de deux prix importants, ce qui souligne l'effet que cette initiative axée sur l'éducation sur la conservation est en train d'avoir partout au pays, c'est-à-dire d'inspirer les jeunes Canadien-ne-s à créer un lien avec la nature.



Le 21 juillet, Sors dehors remportait le Calgary Award for Environmental Achievement 2020. Et plus tôt ce mois-ci, le programme s'est vu attribuer le Saskatchewan's 2021 Education for Sustainable Development Recognition Award, qui reconnaît les individus, groupes et organisations qui aident les gens à mettre en application des pratiques durables. Le programme Sors dehors fut également finaliste dans la catégorie « Sensibilisation et engagement du public » du prix Emerald Alberta Award.

« Quel honneur de remporter ces prix, surtout quand on pense que le programme fut lancé en 2020, au moment où la COVID-19 frappait le pays », partage le directeur de l'éducation à la FCF, Mike Bingley. « De telles distinctions indiquent comment l'éducation dans le domaine de la conservation est importante, et démontrent l'appétit de la jeunesse canadienne envers des programmes reliés à la nature et à la conservation de nos espaces naturels. »

Le programme Sors dehors fut créé et lancé par la FCF en janvier 2020, avec l'appui du gouvernement du Canada par l'entremise de l'initiative Service jeunesse Canada (SJC). D'après la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger, ces prix témoignent de la réussite de la FCF à exécuter le mandat du SJC.

« Les jeunes Canadiens ne cesseront jamais de m'impressionner par leur enthousiasme à relever les défis de notre époque. En tant que membres actifs de leur collectivité, ils mènent par l'exemple et contribuent à façonner un Canada meilleur, soucieux de l'environnement, pour les générations à venir », explique la ministre Chagger. « Toutes mes félicitations aux jeunes participants de la Fédération canadienne de la faune et du programme Sors dehors pour ces prix bien mérités. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer le programme dans le cadre de Service jeunesse Canada, car il offre aux jeunes Canadiens des possibilités sans pareilles d'acquérir des compétences de vie essentielles et une expérience qui leur permettront de bâtir un avenir plus sain et vert, pour eux-mêmes et pour leur collectivité. »

Sors dehors est un programme gratuit maintenant offert dans 14 villes du Canada, où l'inscription est toujours ouverte. Il fut lancé en 2020 et s'est poursuivi de façon virtuelle ou avec distanciation physique selon les restrictions imposées par la pandémie. Sors dehors se greffe naturellement aux nombreux programmes de conservation, d'éducation et de mobilisation du public de la FCF dont Aidons les chauves-souris, Aidons les tortues, Faune et flore du pays, Votre lac et vous, et les Clubs nature pour les familles. Pour en savoir plus ou participer, rendez-vous au Sorsdehors.ca.

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à promouvoir la prise de conscience et l'appréciation de notre monde naturel. Par la diffusion de connaissances sur l'incidence des activités humaines sur l'environnement, la subvention de recherches, la création et l'offre de programmes didactiques, la promotion de l'exploitation durable des ressources naturelles, la recommandation de changements de politiques et la coopération avec des partenaires aux vues similaires, la FCF vise à créer un avenir où les Canadiens vivront en harmonie avec la nature. Pour plus d'information, consultez le site Federationcanadiennedelafaune.ca.

Service jeunesse Canada donne aux jeunes Canadiens la possibilité de participer à des projets enrichissants de bénévolat qui ont des répercussions positives dans les communautés partout au Canada. Des organismes sans but lucratif partout au Canada offrent des projets de bénévolat dans différentes communautés, en fonction de différents thèmes, comme le climat et l'environnement ou Bâtir la démocratie. Les jeunes Canadiens peuvent également obtenir des micro-subventions pour réaliser leur propre projet de service bénévole. Pour plus d'information au sujet de Service jeunesse Canada et des programmes pour les jeunes, consultez le site du SJC.

En janvier 2020, Sors dehors fut lancé à Halifax, Charlottetown, Toronto et Calgary. Puis en mars, il a commencé à St. John's, Moncton, Montréal, Ottawa, Kitchener/Waterloo, Winnipeg, Saskatoon, Regina, Edmonton et Vancouver.

« Pour s'assurer que cette génération de jeunes Canadiennes et Canadiens se crée un lien durable avec la nature, il faut lui donner la chance d'en faire l'expérience. Et avec le travail communautaire, les jeunes adultes vont développer des habiletés variées, apprendre à mieux se connaître, et se rendre compte de l'incidence qu'ils peuvent avoir sur le monde naturel. En même temps, ils apporteront une contribution réelle à leur collectivité et à des collectivités partout au pays. »

Mike Bingley, Directeur de l'éducation, Fédération canadienne de la faune

