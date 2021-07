Amazon Canada s'associe avec Carey et Angela Price pour offrir une transformation déco surprise à une héroïne du quotidien?québécoise





Heather Sim est la bénévole en chef du Club des petits déjeuners à son école de LaSalle (Québec). En reconnaissance de ses efforts, Amazon Canada lui offre une transformation déco et d'autres surprises de Carey et Angela Price.

SEATTLE, le 20 juill. 2021 /CNW/ - Les héros ne portent pas tous une cape, ou un masque de gardien de but! Voilà un fait rassurant qui est devenu de plus en plus évident au cours des derniers mois, alors que le pays a vu des travailleurs de première ligne, des médecins, des infirmières, des enseignants, des bénévoles et plusieurs autres héros du quotidien s'unir pour soutenir leur collectivité. Inspirée par ces héros, Amazon Canada s'est associée avec le gardien de but des Canadiens de Montréal, Carey Price, son épouse Angela et la designer Camille Charland Perez pour récompenser une héroïne extraordinaire de LaSalle, au Québec.

Heather Sim est monitrice d'élèves, commis de bureau et bénévole en chef du Club des petits déjeuners à l'école primaire Pierre-Rémy. Elle était ravie lorsque Amazon Canada, la grande vedette de hockey, son épouse et la talentueuse designer locale l'ont surpris en lui offrant une transformation déco de son salon, sa chambre à coucher et son boudoir utilisant des produits provenant d'entreprises canadiennes ainsi que de grandes marques.

Une héroïne altruiste

Heather, qui agit à titre de bénévole pour le Club des petits déjeuners depuis plus de 20 ans tout en travaillant à l'école Pierre Rémy, est comblée par le seul fait d'aider ses élèves tous les jours. Or, ses amis et ses collègues savent qu'elle s'accorde rarement du temps pour elle-même. Elle travaille sans relâche, accordant plus d'importance au bien-être des autres qu'au sien. Son dévouement et sa passion sont évidents à chacune de ses journées de travail qui durent souvent 12 heures.

Même pendant la pandémie, alors que de plus en plus d'élèves avaient des besoins en nutrition, car ils ne pouvaient pas se présenter aux petits déjeuners du Club, elle a transformé le programme afin de leur livrer la nourriture dont ils avaient besoin directement chez eux. Sa résilience fût encore plus évidente lorsqu'elle a lutté contre un cancer il y a quelques années : même pendant sa maladie, elle a continué à s'occuper des élèves auprès du Club des petits déjeuners.

«?Je suis abasourdie d'avoir été choisie pour cette surprise. J'aime les choses simples et j'ai très peu de talent pour le design, alors je n'aurais pas pu souhaiter mieux, a confié Heather. Je suis renversée non seulement par la transformation déco, mais aussi par le bonheur de rencontrer virtuellement mon joueur préféré des Canadiens de Montréal, Carey Price. Je me rappellerai cette merveilleuse expérience chaque fois que j'entrerai dans les pièces nouvellement décorées de ma maison.?»

Célébrer ceux qui supportent l'avenir

Au cours des derniers mois, Amazon Canada a collaboré avec Carey & Angela Price et Camille Charland Perez pour rénover trois pièces principales du domicile d'Heather. Carey et Angela, qui ont trois jeunes enfants, et Amazon Canada sont des partenaires assidus du Club des petits déjeuners et soutiennent le travail essentiel de leurs bénévoles. Les programmes du Club font en sorte que des élèves de partout au Canada aient un accès quotidien à des aliments nutritifs, afin qu'ils demeurent en santé et évoluent dans un milieu d'apprentissage chaleureux.

«?Heather est une véritable inspiration; elle contribue tous les jours au mieux-être de sa communauté, sans rien attendre en retour, explique Carey Price. Tout comme Amazon Canada, nous savons qu'il faut beaucoup de travail et de dévouement pour maintenir des programmes comme ceux du Club des petits déjeuners, en particulier dans les circonstances avec lesquelles Heather a dû travailler.?»

«?Nous sommes privilégiés d'avoir trois enfants en santé, et c'est réconfortant de savoir que des personnes comme Heather prennent soin d'élèves partout au Canada, confie Angela Price. Cette transformation déco est un petit geste comparativement à l'important travail qu'accomplissent les bénévoles du Club des petits déjeuners.?»

La transformation déco

Mené par la designer Camille Charland Perez, le projet de transformation comprend des meubles et des accessoires offerts sur Amazon.ca par des entreprises d'ici, notamment Polysleep, Nathan James, SOJA&CO et Little Bot, de même que des marques reconnues comme Samsung, Umbra et TaoTronics. Heather a également reçu divers produits résidentiels intelligents, compatibles avec Alexa, comme la nouvelle sonnette vidéo de Ring, le tout nouveau Echo, ainsi que des ampoules intelligentes Hue de Philips. Carey et Angela Price ont également collaboré à la sélection des articles afin d'apporter leur touche personnelle pour célébrer cette héroïne du quotidien.

Pour en savoir plus sur cette transformation déco, visitez la page amazon.ca/herosduquotidien, qui vous amènera dans les coulisses de l'expérience. Vous y verrez la rencontre virtuelle surprise entre Heather, Carey et Angela, et vous pourrez y retrouver les produits mis en vedette dans la transformation déco. Carey et Angela y affichent également leur propre vitrine, qui présente leurs incontournables, notamment des petits appareils électroménagers pour la cuisine, des jeux, des jouets, des produits de sport et d'extérieur, des articles d'entreprises d'ici et plus encore à amazon.ca/careyetangela.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon s'efforce d'être l'entreprise la plus centrée sur le client sur Terre, le meilleur employeur sur Terre et l'endroit le plus sûr où travailler sur Terre. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Options de carrière, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge comptent parmi les nombreux éléments lancés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

SOURCE Amazon Canada

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 05:30 et diffusé par :