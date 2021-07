Made in Portugal : Le Portugal Innovateur !





LISBONNE, Portugal, 20 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le Portugal est reconnu internationalement pour l'innovation et le talent de ses ressources humaines, résultat d'un engagement fort dans la recherche et le développement, la technologie et les systèmes d'éducation et de formation.

Depuis 2016, le Portugal est le quatrième pays le plus développé de l'Union européenne en termes d'innovation, le tableau de bord européen de l'innovation (EIS 2020) le classant comme « fortement innovateur ». Il peut également se targuer de la plus grande amélioration des performances au sein de l'Union européenne, en prenant la tête du classement « innovation des PME » pour la deuxième année consécutive.

« La sensibilisation croissante de l'industrie au concept d'innovation, l'engagement envers le talent et la collaboration entre les organisations scientifiques et technologiques ont contribué à la reconnaissance croissante du Portugal dans les classements et les prix internationaux les plus prestigieux. Le facteur qui différencie les entreprises est leur capacité à s'adapter, à maximiser les technologies en leur faveur, à résoudre les problèmes et à offrir des solutions efficaces et disruptives », déclare Luís Castro Henriques, Président de l'AICEP.

Selon le rapport EIS 2020, les points forts du système d'innovation portugais se situent au niveau de son environnement, de l'attractivité du système de recherche et de l'innovation entrepreneuriale. Des solutions audacieuses ont émergé en termes d'innovation de produits, comme les matériaux autoréparables et la transformation numérique, notamment la technologie de modélisation des informations du bâtiment (BIM).

Les entreprises des secteurs de la Maison et des Matériaux de construction augmentent leurs investissements dans les départements de R&D en tant que centres de connaissances et utilisent la technologie pour développer des solutions efficaces et différenciatrices qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie.

Voici quelques exemples de produits qui utilisent des technologies soutenues par la créativité, l'innovation et la durabilité :

La teinture de fibres de coton avec des déchets de feuilles de thé vert est la dernière innovation de JF Almeida .

Des housses de matelas chauffantes et rafraîchissantes contrôlées à distance via une appli et qui disposent de différentes zones de température ( Lasa ).

Des meubles intelligents, avec des composants antibactériens qui tuent jusqu'à 99% des bactéries, qui résistent aux rayons UV et qui sont fabriqués avec des matières premières 100% recyclables ( Nautilus ).

Les plaques de commande de chasse d'eau antibactériennes à haute résistance, qui économisent l'eau et utilisent le système ColorADD , sont l'une des solutions innovantes de OLI .

Des carreaux écologiques fabriqués à partir de semelles de chaussures et d'autres déchets industriels, offrant des avantages acoustiques et thermiques, dans une gamme unique de couleurs et de textures : Goma ( Flowco ).

Ces entreprises et d'autres entreprises innovantes peuvent être visitées dans le showroom virtuel à 360° ou consultées dans le répertoire disponible sur https://www.portugalnaturally.pt .

L'AICEP, l'Agence pour l'Investissement et le Commerce Extérieur du Portugal, est l'entité publique en charge de la promotion de l'attractivité des investissements productifs, de l'augmentation des exportations et de l'internationalisation des entreprises et de l'économie portugaise à travers ses bureaux au Portugal et un réseau de délégations dans plus de 50 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1573601/AICEP_2021.jpg

