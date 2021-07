LE PREMIER GRAVEL BIKE PLIABLE - VELLO PRÉSENTE UNE PREMIÈRE MONDIALE !

Le 30 juillet et le 27 août, l'Office de Tourisme Vallée du Tarn & Monts de l'Albigeois, la Mairie d'Assac et CGN Europe Energy, acteur européen dans les énergies vertes, invite le grand public à découvrir le parc éolien d'Assac. Au total, les...

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, le directeur général des parcs nationaux et campings de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), M. André Despatie et la préfète de la MRC de Témiscamingue, Mme...