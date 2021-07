Virtuozzo acquiert OnApp, pour offrir des solutions d'infrastructure cloud intuitives plus complètes aux fournisseurs de services





La mission de Virtuozzo consiste à permettre aux fournisseurs de services de façonner l'avenir du cloud en leur offrant des solutions d'infrastructure cloud complètes, haute performance, flexibles et faciles à utiliser, prenant en charge les cas d'utilisation de cloud privé, public et hybride. À cette fin, Virtuozzo, un leader mondial des solutions de virtualisation à haute efficacité et des solutions logicielles hyperconvergées, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'OnApp, une société de logiciels, basée à Londres, et axée sur les solutions cloud pour les fournisseurs de services. Cette acquisition augmente les produits cloud IaaS et PaaS existants, de Virtuozzo, tout en élargissant la portée de l'entreprise sur le marché régional.

Flexibilité, simplicité et automatisation cloud à l'épreuve du temps

Les atouts combinés des deux sociétés, en termes de technologie et de R&D ciblent directement les besoins évolutifs des Fournisseurs de services cloud (FSC), des Fournisseurs de services gérés (FSG), et des Fournisseurs d'hébergement axés sur la fourniture de solutions IaaS, PaaS et XaaS à leurs clients.

La pile de solutions ainsi obtenue associera les capacités de virtualisation, de conteneurisation, de stockage et d'orchestration, faciles à utiliser, de Virtuozzo aux fonctionnalités avancées de la plateforme flexible de gestion en libre-service, d'OnApp. À leur tour, les fournisseurs de services auront accès aux solutions d'infrastructure et de plateforme cloud les plus intuitives et robustes qui existent aujourd'hui, capables de prendre en charge tous les cas d'utilisation cloud.

« Virtuozzo s'est toujours spécialisé dans la virtualisation des serveurs haute densité et dans le stockage défini par logiciel. Au cours des dernières années, nous nous sommes développés avec succès dans l'infrastructure hyperconvergée, car celle-ci constitue un élément crucial de l'évolution du marché », a déclaré Alex Fine, PDG de Virtuozzo. « L'accès simple, flexible et intelligent à ces technologies fondamentales et solides est au coeur du succès des FSG, des FSC et des Fournisseurs d'hébergement et, par conséquent, occupe une place centrale dans notre activité. OnApp partage cet engagement et apporte à Virtuozzo un immense talent d'ingénierie et des technologies complémentaires nous permettant de faire progresser l'industrie de l'infrastructure cloud dans son ensemble. Nous sommes fiers et ravis d'accueillir l'équipe d'OnApp parmi nous. »

L'innovation comme moteur de la croissance du marché

Le timing et la demande sont des facteurs clés derrière l'acquisition. Synergy Research Group a récemment rapporté que la demande d'infrastructure cloud avait atteint 129 milliards USD en 2020, marquant ainsi une hausse de 35 % en l'espace d'un an. Environ un tiers de ce marché est détenu par des non-hyperscalers, à savoir des fournisseurs de services locaux, régionaux et multinationaux. Ces fournisseurs sont les bénéficiaires de la technologie Virtuozzo.

En parallèle, 451 Research, une filiale de S&P Global Market Intelligence, a récemment fait état dans son analyse de 2021, Demand and Opportunity in the Alternative Cloud Provider Market (Demande et opportunités sur le marché des fournisseurs de cloud alternatifs), d'une nouvelle opportunité potentielle pour les FSC alternatifs, notant qu'ils peuvent jouer un rôle au sein des portefeuilles multicloud plus importants, et que « alternatif peut signifier "en plus de" plutôt que "à la place de". »1 Collectivement, ces rapports suggèrent que les FSC et les FSG alternatifs ont tous les atouts pour devenir les partenaires privilégiés des clients qui souhaitent passer aux services cloud modernes.

« En plus des compétences d'experts techniques d'OnApp dans l'orchestration du cloud, les interfaces utilisateur et les réseaux de diffusion de contenu, Virtuozzo est consciente de la valeur que représente notre personnel remarquablement talentueux », a confié Ditlev Bredahl, PDG d'OnApp. « L'intégration et l'évolution de la pile de solutions conjointes vont être extrêmement bénéfiques pour les clients des deux sociétés. »

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées. Selon l'accord, OnApp continuera à fonctionner en tant que division de Virtuozzo, et le personnel d'OnApp sera intégré dans la structure organisationnelle de Virtuozzo. Les activités se poursuivront comme de coutume, et M. Bredahl facilitera l'intégration post-acquisition.

À propos d'OnApp

OnApp fournit des logiciels et des services permettant aux hébergeurs, aux FSG et aux fournisseurs de télécommunications de créer et de vendre leurs propres clouds publics, privés et hybrides. OnApp a été lancée en juillet 2010 et a déployé à ce jour plus de 6 000 clouds pour divers fournisseurs de services dans 93 pays. OnApp, dont le siège est basé à Londres, au Royaume-Uni, compte 130 employés dans l'UE, aux États-Unis et en Asie-Pacifique. Pour en savoir plus, visitez https://onapp.com.

À propos de Virtuozzo

Virtuozzo (www.virtuozzo.com) figure parmi les principaux fournisseurs de virtualisation hybride, de stockage et de solutions logicielles d'activation de cloud, à l'échelle mondiale. La plateforme en libre-service, hyperconvergée et définie par logiciel, ainsi que les capacités de gestion des ressources, de la Société, permettent aux fournisseurs d'hébergement et de services d'offrir aux clients finaux des services de cloud public et privé. Virtuozzo est un pionnier du secteur, qui a développé la première technologie de conteneurs disponible sur le marché il y a 21 ans. La Société fournit des solutions logicielles et des services à plus de 450 fournisseurs de services, FLI et entreprises à travers le monde, afin de créer plus de 500 000 environnements virtuels, qui exécutent des charges de travail essentielles dans le cloud. En tant qu'acteur majeur au sein de la communauté open source, Virtuozzo parraine et/ou contribue à de nombreux projets open source, parmi lesquels KVM, Docker, OpenStack, OpenVZ, CRIU et le noyau Linux.

1 Demand and Opportunity in the Alternative Cloud Provider Market, Liam Eagle, 451 Research, filiale de S&P Global Market Intelligence. Janvier 2021.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 juillet 2021 à 04:05 et diffusé par :