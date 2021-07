Procter & Gamble annonce le premier prototype de bouteille en papier Lenor et rejoint la communauté des marques pionnières de Paboco





P&G dévoile sa première bouteille en papier pour Lenor en partenariat avec la société de bouteilles en papier Paboco, et annonce un projet pilote pour l'Europe de l'Ouest en 2022. Le lancement de ce prototype sera à la base d'une stratégie de tests et d'apprentissages visant à développer et étendre l'utilisation des emballages en papier au sein du groupe P&G.

Avec des marques populaires telles que Ariel, Lenor, Tide, Downy, Fairy et Cascade, la division Entretien des Tissus et de la Maison (Fabric & Home Care) de P&G s'engage fermement à réduire la quantité de plastique dans ses emballages. Dans le cadre de son programme ?Ambition 2030', P&G vise à réduire son utilisation de plastiques vierges de 50% d'ici 2030. Sa division Entretien des Tissus Europe (Fabric Care Europe) s'est en outre engagée à réduire de 30% la quantité totale de plastique d'ici 2025 et à concevoir des produits recyclables à 100% dès 2022. La branche est d'ailleurs sur la bonne voie en ce qui concerne ces deux engagements. Le département Entretien de la Maison (Home Care), s'est quant à lui engagé à n'utiliser aucun plastique vierge d'ici 2025. Les solutions d'emballage alternatives et les projets pilotes sont cruciaux dans la lutte visant à réduire l'impact environnemental.

La technologie des bouteilles en papier de Paboco progresse rapidement et promet de réduire et de remplacer les contenants en plastique, tout en diminuant l'empreinte carbone par rapport aux emballages en plastique classiques. Cette forme alternative d'emballage est de plus en plus viable et se développe à un rythme soutenu par des entreprises de biens de consommation de renom et des experts du secteur, dont The Coca-Cola Company, Carlsberg Group, The Absolut Company, L'Oréal, BillerudKorsnäs et ALPLA, tous unis par la vision de créer, à l'échelle mondiale, la première bouteille en papier 100% biosourcée et recyclable.

Jerry Porter, Vice-Président principal de la R&D pour la branche internationale d'Entretien des Tissus et de la Maison (Senior Vice President of R&D for Global Fabric & Home Care Sector), explique :

« Nous sommes très heureux de rejoindre ce groupe d'innovateurs en matière d'emballages. Il s'agit d'une nouvelle étape du département d'Entretien des Tissus et de la Maison de P&G dans son parcours d'innovation vers des emballages plus durables. La marque Lenor que nous avons choisie comme pilote, a déjà fait ses preuves en matière d'intégration de plastique recyclé dans ses emballages ; utilisant jusqu'à 100% de ce plastique dans ses bouteilles transparentes européennes. Notre objectif est maintenant d'aller encore plus loin avec des emballages biosourcés, dont l'avenir est très prometteur. Nous sommes ravis d'embarquer dans cette aventure avec nos partenaires afin de développer les prochaines générations de bouteilles en papier. »

S'exprimant au nom de Paboco, le PDG par intérim Gittan Schiöld a annoncé :

« Notre vision est de changer cette industrie pour de bon et de créer un monde sans déchets plastiques et moins dépendant de ces matières. En inventant des emballages à partir de matériaux biosourcés, nos designs prônent la circularité. Conserver de liquides dans du papier est particulièrement complexe, mais adopter cette approche avec succès pourrait engendrer des bienfaits considérables pour la planète. Le fait d'avoir P&G comme partenaire au sein de notre communauté est un atout énorme pour réaliser cette vision. Non seulement cela ajoute du poids à la viabilité de la technologie, mais cela apporte aussi le savoir-faire de P&G, offrant ainsi de nouvelles opportunités pour la mise à l'échelle des bouteilles en papier de Paboco." »

La première bouteille en papier Lenor est une étape majeure sur la voie des emballages biosourcés. Cette bouteille réduit considérablement l'utilisation de plastique par rapport aux bouteilles utilisées aujourd'hui. Il s'agit de la première de ce type produite à grande échelle avec un tel design et une telle technologie. Elle est fabriquée à partir de papier certifié FSC issu de sources durables et dans un premier temps, d'une fine couche de protection en plastique fabriquée à base de PET recyclé post-consommation. Sur la base des leçons tirées de cette première phase, les versions futures de la bouteille intégreront cette couche directement dans la doublure en papier de manière à créer une bouteille homogène, 100% biosourcée et entièrement recyclable dans le flux de papier.

Dans le cadre des objectifs de durabilité du programme ?Ambition 2030' de l'entreprise, toutes les marques phares de P&G, y compris Lenor, sont appelées à inspirer une consommation responsable d'ici 2030.

